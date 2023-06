Surfe: Filipe Toledo vence etapa de El Salvador do Circuito Mundial

O brasileiro Filipe Toledo conquistou nesta sexta-feira (16) o título da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe, na praia de Punta Roca, após superar o atual líder do ranking mundial, o norte-americano Griffin Colapinto, por 17,33 a 12,10 pontos.

A vitória teve um sabor especial para o atual campeão mundial, pois ele superou na decisão justamente o seu algoz na decisão da etapa de El Salvador no ano passado. “Temos nos encontrado em todas as finais [eles também decidiram a etapa de Sunset Beach, no Havaí, em 2023]. Tem sido divertido” declarou Filipinho, que dedicou o título à sua mãe, que faz aniversário nesta sexta: “Isso é para você, mãe. Esse é o seu presente. Amo você”.

Com a vitória em Punta Roca, Filipe Toledo assumiu a vice-liderança do rankig mundial. Esta foi a segunda etapa vencida pelo brasileiro em 2023, após o título em Sunset Beach. Agora Filipinho vai se preparar para brigar pelo título da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, cuja janela de disputas é entre os dias 23 de junho e 1º de julho: "Estamos indo para o Brasil agora, para um evento que vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então peço a torcida de vocês, para que possamos mostrar para o mundo todo, para a WSL, para os surfistas, o quão bom é o Brasil e quão grande vai ser evento".

Entre as mulheres a conquista foi da norte-americana Caroline Marks. A jovem de 21 anos fez uma campanha brilhante em El Salvador, deixando pelo caminho duas campeãs mundiais, a havaiana Carissa Moore nas semifinais e a australiana Tyler Wright na decisão.