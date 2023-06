Saiba mais sobre a febre maculosa, que matou 4 pessoas em SP este mês

A febre maculosa é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria do gênero Rickettsia e que é transmitida pela picada de carrapato infectado,principalmente pelo carrapato estrela. Nesta última semana, a doença provocoua morte de quatropessoas que estiveram em umafazenda na cidade de Campinas, no interior paulista.

“A febre maculosa é uma doença infecciosa aguda, provocada pela picada de um carrapato que vai transmitir a bactéria para a pessoa”, explicou a infectologista Sandra Gomes de Barros, professora do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa),em entrevista àTV Brasil.“Ela pode se manifestar desde uma forma leve até formas mais graves, provocando hemorragias e o comprometimento de vários órgãos de nosso sistema”, ressaltou.

Dicas

A doençanão é transmitida de pessoa para pessoa, mas por meio da picada do carrapato. Por isso, para preveni-la, o ideal é evitar estar em locais onde haja exposição a esses bichosouadotar algumas medidas para quando estiver visitando alguma dessas regiõessilvestres,de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta.

O Ministério da Saúde indica que, ao visitar uma dessas regiões de maior risco, a pessoa utilize roupas claras, que ajudam a identificar mais rapidamente o carrapato, que tem cor escura. Também é importante usar calças e blusas com mangas compridas e utilizar botas.Se possível, diz o ministério, deve-se prender a barra da calça à meia com fita adesiva.

Outra indicação da pasta é quepessoa utilize repelentes,principalmente osque tenham como princípio ativoDEET, IR3535 e Icaridina.Outra medida importante é evitar carrapatos nos animais de estimação.

Em visita a áreas de risco, o ministérioalerta para que as pessoas verifiquem se há presença de carrapatos sobre suas roupas ou pele a cada duas ou três horas, removendo-os imediatamente para reduzir o rico de transmissão da doença.Segundo oministério,é importante atentar-se inclusive paraos micuins, a forma jovem do carrapato e que são mais difíceis de serem visualizados,mas também podem transmitir a doença.

Caso encontre carrapatos aderido ao corpo, é importante que a remoção seja feita com uma pinça, e não com os dedos. Também é importante não encostarobjetos aquecidos ou agulhas para retirar o bicho.“Nãoaperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água.Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença”,informa o ministério.

Após o uso, todas as peças de roupas devem ser colocadas em água fervente para a retirada dos carrapatos.

Febre maculosa

O Brasil registrou 2.059casos de febre maculosa de janeiro de2013 a 14 de junho de 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Desse total, 1.292 casos foram na Região Sudeste. Desde o início deste ano, 53 casos ocorreram em todo o país, dos quais 30 se concentraram no Sudeste.

A Região Sudesteé um dos locaisque concentra o maior número de casos do país,principalmente nas regiões de Campinas, Piracicaba, Assis e Sorocaba. “Está muito longe de várias outras doençasendêmicas.Mas ela dá muito na Região Sudeste. As pessoas precisam ter cuidado ao entrar em região de mata, de gramado, com gramas altas, fazendas, trilhas ecológicas. Existem regiõesemquea doença ésabidamente frequente, comoemCampinas, onde a febre maculosa é muito comum,já quetem muitascapivaras. Esses carrapatos gostam de animais de sangue quente”,disse a infectologista e epidemiologista Gerusa Figueiredo, em entrevista àTV Brasil.

O período de maior transmissãoda doençaé entre os meses de junho e novembro.

"Para o indivíduo adoecer é necessário que se tenha contato com esse carrapato por um período mais prolongado, de4a 10 horas, para que possa ocorrer a transmissão dessa bactéria pela picada do carrapato”. explicaSandraGomes de Barros

Sintomas

Os sintomas da doença estão relacionadosfrequentementeà febre, dor pelo corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas, quadro muito parecido com ossintomas de dengue e de leptospirose.Por isso, é importante que, ao chegar a uma unidade de saúde,oprofissionalseja informadode quea pessoaesteve em região de riscopara a doença ou com incidência de carrapatos.

“Ela é uma doença que tem sintomas inespecíficos como febre, mal estar, dor de cabeça,náusea, vômito e dores musculares, que podem confundir com outras doenças. O que vai fazer o diferencial é o indivíduo informar que esteve em uma área silvestre, onde tinha a presença do carrapato”, explicaSandra Gomes de Barros.

Aprocura pelo serviço médico deve ocorrer rapidamente, assim que surgirem os primeiros sintomas da doença, que costumam aparecer entre2e14 diasapós a picada pelo carrapato infectado.

“Ao apresentaressessintomas,procurar atendimento médico o mais rápido possível”, alertouElen Fagundes,biólogae coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas, em entrevista àTV Brasil. Segundo ela, se o tratamento for iniciado rapidamente, “é muito possível que aevoluçãoda doença tenha um curso favorável,comcura”.

