Liga das Nações: Brasil derrota bicampeã mundial Sérvia

A seleção feminina mostrou força e derrotou a bicampeã mundial Sérvia por 3 sets a 2 (parciais 23/25, 25/22, 21/25, 25/12 e 15/11), na noite desta quarta-feira (14) no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, em seu segundo compromisso na segunda semana de partidas da Liga das Nações.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães assumiu a terceira posição da classificação da competição com cinco pontos, um a menos do que a líder Polônia e o vice-líder Estados Unidos.

O destaque da partida foi a experiente meio-de-rede Thaísa. Em um confronto tão parelho, definido apenas notie-break, a bicampeã olímpica foi a grande referência técnica da seleção brasileira dentro de quadra, sendo também a maior pontuadora da partida com 18 pontos marcados.

Agora, o Brasil volta a entrar em quadra apenas no próximo sábado (17), quando medirá forças com a Alemanha a partir das 14h (horário de Brasília).