Consórcios municipais terão médicos reguladores para agilizar atendimentos em hospitais

Consórcios de saúde de municípios gaúchos vão ampliar o apoio ao Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon) do Estado. Em reunião com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, nesta quinta-feira (15/6), representantes das entidades definiram que cada consórcio contratará dois médicos para auxiliarem a regulação estadual e no combate às filas nos atendimentos.

Cada consórcio levará aos municípios participantes a proposta de contratação de dois médicos com jornada semanal de 30 horas ou de um médico com carga horária de 40 horas. Os profissionais atuarão gerenciando a agenda de consultas e priorizando os casos mais graves, de acordo com as referências pactuadas para cada local.

“Os consórcios têm um importante papel complementar ao Sistema Único de Saúde. Parcerias como essa são um exemplo”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “Essas ações visam preparar, no futuro, a inserção dos consórcios na rede de saúde pública do Estado”, acrescentou

Para a prefeita de Fortaleza dos Valos e presidente da Associação Gaúcha dos Consórcios Públicos e o Estado (entidade que reúne 17 consórcios), Marcia Rossatto, a reunião desta quinta foi importante porque serviu para a consolidar uma parceria entre a entidade e o governo do Estado. “O objetivo é fazer com que as filas do Gercon tenham uma agilidade maior e que, na ponta, também se consiga atender com mais agilidade”, disse.

“Sabemos que tem uma fila grande e os consórcios, com os reguladores mais próximos do Estado, poderão ajudar a agilizar e melhorar o Gercon”, ressaltou a prefeita de Novo Barreiro e presidente do Consórcio de Saúde Intermunicipal, Marcia Presotto. Ela destacou a importância do Gercon, lembrando de um caso recente: “Na semana passada, precisamos transferir uma menina de 11 anos de Novo Barreiro para Passo Fundo. Sem precisar ligar para ninguém, através do sistema, conseguimos transferir. Ela fez a cirurgia na sexta-feira de manhã e é mais uma vida que foi salva por essa agilidade".

Também participaram do encontro: o prefeito de Sobradinho e presidente do Consórcio do Vale do Jacuí, Armando Mayerhofer; o prefeito de Chiapetta e presidente do Consórcio Intermunicipal do Noroeste, Eder Both; o prefeito de Ibiaçá e presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste, Ulisses Cecchin); e o prefeito de Pinhal, Luiz Carlos Pinto Ribeiro. A próxima reunião está marcada para 12 de julho.

Sobre o Gercon

O Gercon é o sistema unificado de marcação de consultas adotado em todo o Rio Grande do Sul. O agendamento é feito pelo Estado em resposta às solicitações das Secretarias Municipais de Saúde, considerando não apenas a ordem de entrada dos pacientes no sistema, mas também a prioridade de casos mais graves e urgentes. A informação fica disponível para o município, que avisa os pacientes, e para os hospitais, que organizam a agenda de atendimentos.

Outra vantagem do Gercon é possibilitar a produção de relatórios e estatísticas para ajudar na tomada de decisão dos especialistas na área médica. Há ainda um ganho para o Ministério Público e para outros órgãos de controle, que têm acesso à situação dos pacientes em caso de demandas judiciais.