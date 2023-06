ANA inaugura espaço para coworking em sua sede

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) inaugurou o Espaço ANA Coworking nesta quinta-feira, 15 de junho, durante a programação da 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico. Localizado na sede da Agência em Brasília, no ComplexoAdministrativo do SPO, Bloco B, Sala 112, o local é uma Sala 360º do Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) , gerido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A instalação da estrutura foi realizada a partir de um Termo de Cooperação assinado entre a ANA e o MGI, integrando a rede de espaços do governo federal para uso compartilhado e rotativo (coworking) disponibilizado aos servidores(as) públicos(as) com infraestrutura adequada ao trabalho.

O diretor interino Luis André Muniz destacou que, com a pandemia da COVID 19, o teletrabalho veio para ficar. “Houve a regulamentação do governo federal e, com isso, nos deparamos com espaços que iriam ficar um ano sem o servidor atuando presencialmente”, afirmou. Dessa forma, a administração começou a desmobilizar esses locais, aproveitando materiais como cadeiras, mesas, armários. “Para atender os servidores que precisam vir esporadicamente para a Agência trabalhar, estamos hoje inaugurando o espaço paracoworking”, completou Muniz.

As Salas 360º têm como objetivo apoiar a produtividade dos servidores que estão em programa de gestão, na modalidade de teletrabalho (integral ou parcial), por meio da flexibilização da oferta de estruturas e condições de trabalho adequadas. Também visa a melhorar a qualidade de vida do servidor, ao permitir que trabalhem onde quiserem ou precisarem, de modo a reduzir recursos e tempo despendidos com deslocamentos.

Outra finalidade das Salas 360º é otimizar a ocupação predial pela Administração Pública e gerar redução de custos com espaços fixos, além de oferecer estruturas de trabalho adequadas aos servidores dos órgãos participantes da rede, em virtude da expansão do trabalho remoto.

Espaços semelhantes já foram instalados em parceria com o MGI no Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Confira onde estão instaladas as salas: www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformagov/sala360 .



