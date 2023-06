Agência lança aplicativo ÁguasBrasil com diversos serviços voltados para usuários de recursos hídricos

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) lançou o aplicativo ÁguasBrasil na manhã desta quinta-feira, 15 de junho, durante a abertura da 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico, no Auditório Flávio Terra Barth, na sede da ANA, em Brasília. Disponível paradownloadem aparelhos com os sistemas Android e iOS, o aplicativo integra o processo de transformação digital da instituição e busca facilitar a vida de usuários(as) de recursos hídricos com diversas funcionalidades.

O lançamento da ferramenta foi realizado pela diretora da Agência Ana Carolina Argolo; pelo superintendente de Tecnologia da Informação, Rafael Cunha; pelo superintendente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos, Marco Neves; e pela superintendente adjunta de Tecnologia da Informação, Mayara de Andrade.

A diretora Ana Carolina Argolo destacou a perspectiva de transformação que o ÁguasBrasil pode trazer para o dia a dia dos usuários de recursos hídricos. “É com muito orgulho que a gente apresenta o aplicativo, mostrando que a transformação digital pode trazer mudança concreta no mundo real”, disse a dirigente da ANA.

Rafael Cunha destacou o papel do aplicativo ÁguasBrasil para facilitar a vida dos usuários de recursos hídricos do País. “A gente está reunindo vários serviços na palma da mão do usuário. É uma experiência transformadora e a ideia é integrar diversos canais, diversos sistemas, e que possa trazer de fato uma melhor experiência para o usuário”, destacou o superintendente de Tecnologia da Informação da ANA.

Quem também apontou os benefícios do ÁguasBrasil para usuários de recursos hídricos foi o produtor rural Carlos Tadeu da Rocha, que utiliza água em Unaí (MG). “O aplicativo se mostrou bem prático porque ele é fácil de utilizar, ele é intuitivo. De uma maneira ou de outra, ele tem as funções que eu mais preciso e os serviços estão bem à vista. Eu apoio a ideia do aplicativo e espero que outros órgãos governamentais também o façam, ampliando as possibilidades de atendimento dos usuários que tanto precisam dos serviços públicos”, elogiou o produtor rural que testou a ferramenta antes de seu lançamento.

Já o superintendente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos da ANA destacou que o aplicativo pode gerar uma proximidade maior da Agência junto aos usuários de recursos hídricos, tornando a gestão da água mais transparente. “É uma aproximação para um uso sustentável da água, uma aproximação do cidadão, do usuário de recursos hídricos, tornando essa gestão muito mais responsiva, mais próxima, mais fácil e mais sustentável”, disse Marco Neves.

A ferramenta inclui serviços para usuários(as) de recursos hídricos, como: declaração pelo uso da água, cobrança pelo uso de recursos hídricos, outorgas de direito de uso, infrações e multas, além do cadastramento dos usuários(as). O acesso ao ÁguasBrasil se dá via login no GOV.BR, sendo que os usos de água vinculados a um determinado CPF são automaticamente identificados, trazendo um controle mais simples e transparente para os(as) usuários(as) de água. Além disso, a partir de agosto, a ferramenta permitirá o pagamento de boletos da cobrança pelo uso da água e de multas por dois novos meios: via PIX ou cartão de crédito.

No aplicativo também é permitido o acesso, sem necessidade de senha, a dados e informações sobre disponibilidade de água, instituições que cuidam dos recursos hídricos do País, estações hidrometeorológicas, perguntas frequentes e Ouvidoria.

Jornada de inovação

A 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico é promovida pela ANA entre 15 e 16 de junho na sede da instituição em Brasília. O palco principal fica no Auditório Flávio Terra Barth e o Espaço Interativo fica entre os blocos N e O. Esse evento é realizado para apresentarcasesde sucesso e fomentar soluções inovadoras nos setores de recursos hídricos e saneamento básico.

Assista à programação do palco principal, ao vivo, pelolink https://link.ana.gov.br/cf85gq . A programação do Espaço Interativo pode ser acompanhada ao vivo em: https://link.ana.gov.br/ykf7up .

