Comissão de Ética da ANAC recebe prêmio por boas práticas

Durante o 23º Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública (CEP) nos dias 31 de maio e 1° de junho, a Comissão de Ética da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) recebeu o prêmio do VIII Concurso de Boas Práticas na Gestão de Ética. O resultado foi divulgado pela CEP no dia 21 de novembro. Neste ano, foi realizada a cerimônia para a entrega dos prêmios aos vencedores.

A Comissão de Ética da ANAC competiu na categoria destinada à Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e instituições de ensino, com o projeto intitulado "Educação para Ética por meio de Guias Práticos". Esse projeto foi reconhecido por sua eficácia, originalidade, potencial de difusão e comunicação, com o desenvolvimento de cinco cartilhas educativas que explicam de forma simples e direta conceitos importantes do Código de Ética e Conduta da ANAC e de legislações correlatas.