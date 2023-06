Codesul reúne quatro governadores em Porto Alegre na sexta (16)

Os chefes de Executivo dos Estados que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) se reúnem nesta sexta-feira (16/6), em Porto Alegre. O colegiado é presidido atualmente pelo governador Eduardo Leite. Ainda estarão presentes os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello, do Paraná, Ratinho Junior, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Coordenadores das bancadas dos Estados na Câmara dos Deputados também participam do encontro.

A agenda começa ao meio-dia, com recepção e um almoço reservado aos governadores no Palácio Piratini. Na sequência, às 13h30min, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, os chefes de Executivos realizam uma plenária com secretários de Estado ligados a cinco comissões temáticas do conselho: Educação, Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, Planejamento e Agricultura.

A plenária será restrita aos participantes, com previsão de encerramento às 16h30min. Logo após, os governadores concederão uma entrevista coletiva à imprensa para apresentar o resultado das deliberações do Codesul, em espaço anexo ao Salão Nobre da Catedral.

Sobre o Codesul

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul é o primeiro conselho regional criado no país e foi fundado em 1961, a partir de convênio entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No ano de 1992, o Mato Grosso do Sul também aderiu. Foi planejado para colaborar com o crescimento e encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, constituindo-se num foro privilegiado à coordenação de questões comuns aos estados-membros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao Mercosul.

Aviso de pauta

O quê:coletiva de imprensa dos governadores de Estados integrantes do Codesul

Quando:sexta-feira (16/6), às 16h30min

Onde:anexo ao Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre (entrada pela Rua Dom Sebastião, entre o Palácio Piratini e a Catedral)