Intuit Mailchimp lança mais de 150 recursos novos e atualizados

Hoje, a Intuit Mailchimp (Nasdaq: INTU), líder mundial em automação e marketing por e-mail*, anunciou o lançamento de mais de 150 recursos novos e atualizados em sua plataforma para ajudar profissionais de marketing a gastarem menos tempo criando e-mails e relatórios, acelerarem o crescimento de e-commerce e terem mais suporte prático. Entre os recursos lançados recentemente ou que serão lançados em breve, temos análises e relatórios personalizados, segmentação avançada, mais automações de e-commerce, jornadas do cliente para comerciantes da Shopify, marketing via SMS, opções de suporte reforçadas e atualizações do plano Standard do Mailchimp.

"Temos inovado a um ritmo incrível para ajudar nossos clientes a impulsionarem as vendas por meio da criação de campanhas de marketing multicanais e personalizadas em grande escala", disse a CEO da Intuit Mailchimp, Rania Succar. "Neste último lançamento, temos novos recursos de inteligência artificial e automação, além de novos serviços com um toque humano para ajudar nossos clientes a economizarem tempo e acelerarem o crescimento."

Com esses novos recursos e atualizações, os clientes do Mailchimp podem esperar:

Alcançar mais clientes com marketing via SMS

Em breve, os clientes do Mailchimp nos EUA poderão usar marketing via SMS no Mailchimp (fase de testes beta).** Os clientes do Mailchimp poderão integrar com facilidade e-mails, marketing via SMS, automações e insights fundamentados em dados para criar estratégias de marketing personalizadas e eficazes, otimizando os resultados.

A cliente da Intuit Mailchimp PERC Coffee contou com análises e identidade visual para deixar de ser um negócio majoritariamente de atacado e passar a ser uma vendedora de café omnicanal próspera, com uma clientela fiel. Os clientes podem encontrar a seleção de cafés da PERC em suas lojas físicas e também no site.

A PERC Coffee participou do grupo da fase de testes beta do recurso de SMS do Mailchimp e viu resultados iniciais promissores. "A primeira campanha de SMS que enviamos com o Mailchimp foi uma campanha exclusiva de SMS, em que incentivamos inscrições antes de uma venda relâmpago somente por SMS", disse Alan Fischer, coproprietário da PERC. "Adicionamos mais de 100 pessoas ao nosso público de SMS em alguns dias, e a taxa de cliques da mensagem da oferta relâmpago foi de 50%. Para o público que clicou no link, tivemos uma taxa de conversão de 91%."

Receber suporte mais personalizado

Agora, todo plano pago do Mailchimp inclui acesso a uma equipe de especialistas pronta para ajudar os clientes a darem os primeiros passos, além de auxiliar a solucionar problemas e oferecer orientações estratégicas. 80% dos profissionais de marketing acreditam que ter acesso a especialistas para dar os primeiros passos e aproveitar ao máximo o investimento feito na plataforma é valioso/muito valioso ao escolher uma plataforma de automação de marketing (relatório)*, e os especialistas do Mailchimp estão prontos para ajudar os profissionais de marketing em cada etapa da jornada. Os Especialistas de Novas Contas ajudam os clientes do Mailchimp a configurar automações, segmentar públicos e fazer o design de e-mails para que eles possam lançar a primeira campanha rapidamente e usufruir ao máximo do investimento.

Gastar menos tempo criando e-mails e mensurando o desempenho

Mensure o desempenho, crie relatórios sobre o ROI e identifique tendências com facilidade usando um novo painel de controle de análises de público e Análises de e-mail . Dê um passo além e crie seus próprios relatórios personalizados com as métricas mais importantes para ver e comparar métricas anteriores de e-commerce e campanha. Além disso, você pode filtrar o relatório por período, público, campanha e muito mais.

e . Dê um passo além e crie seus próprios com as métricas mais importantes para ver e comparar métricas anteriores de e-commerce e campanha. Além disso, você pode filtrar o relatório por período, público, campanha e muito mais. Esboce e crie conteúdo de qualidade com facilidade usando mais de 75 novos modelos de e-mail (em breve, esse número saltará para mais de 100), feeds dinâmicos de recomendação de produtos, notificações de pedido e códigos promocionais para lojas de e-commerce.

(em breve, esse número saltará para mais de 100), e códigos promocionais para lojas de e-commerce. Utilize as ferramentas com tecnologia de IA que ajudam os profissionais de marketing a criarem conteúdo interessante de forma rápida e fácil com o Gerador de Conteúdo de E-mail .

. Confira uma visão holística das campanhas de marketing com novas atualizações do Gerenciador de Campanhas, uma fonte de verdade única para profissionais de marketing. Agora, com os novos testes A/B e multivariados, além da postagem nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, os clientes do Mailchimp poderão tomar decisões de marketing melhores e mais embasadas em todos os canais de marketing, com uma visão de calendário.

Acelerar o crescimento de e-commerce

Crie automações de e-commerce com 24 novos pontos de partida que ajudarão os clientes do Mailchimp a impulsionarem o crescimento de e-commerce e multicanal com o Criador da Jornada do Cliente e as Jornadas Pré-Criadas. Também é possível conectar webhooks e enviar uma mensagem de SMS usando aplicativos de terceiros via webhooks para aumentar o número de novos clientes e gerenciar os públicos de forma melhor.

Dentre os 24 novos pontos de partida, os clientes do Mailchimp podem usar 12 novos pontos de partida da Shopify , disponíveis no Criador da Jornada do Cliente e nas Jornadas Pré-Criadas com base na atividade de compras em tempo real após os usuários sincronizarem os dados de eventos de clientes da Shopify. Esses acionadores aprimorados ajudam os comerciantes da Shopify a conseguir leads, aumentar o tráfego do site, fazer clientes voltarem a interagir e impulsionar a repetição de compras em um só lugar.

, disponíveis no Criador da Jornada do Cliente e nas Jornadas Pré-Criadas com base na atividade de compras em tempo real após os usuários sincronizarem os dados de eventos de clientes da Shopify. Esses acionadores aprimorados ajudam os comerciantes da Shopify a conseguir leads, aumentar o tráfego do site, fazer clientes voltarem a interagir e impulsionar a repetição de compras em um só lugar. Interaja com os clientes em grande escala usando opções ampliadas de segmentação de clientes, perfis de contato aprimorados, segmentos pré-criados e um Criador de Segmentos de E-commerce. Além disso, você pode excluir determinados segmentos ao lançar uma campanha de marketing.

Desfrutar de um plano Standard aprimorado

O Mailchimp fez atualizações no plano Standard, que dá aos profissionais de marketing acesso a testes multivariados, relatórios comparativos e segmentação avançada, recursos que só estavam disponíveis para clientes do plano Premium anteriormente. Os clientes do plano Standard do Mailchimp terão mais recursos para criar conteúdo mais relevantes e interessantes, a capacidade de identificar tendências e implementar otimizações rapidamente, uma experiência do usuário integrada, focada em recomendações fundamentadas em dados, além de um atendimento ao cliente e experiência de integração aprimorados para aumentar o número de clientes e o faturamento.

Profissionais de marketing que utilizam o plano Standard do Mailchimp notarão uma aparência integrada, com um novo painel, no qual verão as integrações que geram novos insights, incluindo recomendações personalizadas e as próximas etapas para seus negócios. Essas recomendações levarão os clientes a segmentos pré-criados e jornadas do cliente pré-criadas, ambos alimentados por dados do Mailchimp, QuickBooks, Shopify e outras integrações de terceiros. Nessa área, eles podem entrar em contato com um especialista de suporte ou conferir um tour autoguiado do plano Standard.

"Recentemente, fizemos uma pesquisa com um grupo de profissionais de marketing e descobrimos que 88% acreditam que sua empresa de marketing precisa aumentar o uso de automação e inteligência artificial para ter sucesso***," disse Jon Fasoli, Diretor de produtos e design da Intuit Mailchimp. "Nossas atualizações mais recentes e o plano Standard reformulado do Mailchimp foram feitos para que os profissionais de marketing tenham em mão as automações aprimoradas de que precisam, baseadas em uma infinidade de dados para ajudar a conquistar mais clientes e aumentar o faturamento."

Disponibilidade

Muitos desses recursos novos e atualizados foram implementados ao longo dos últimos meses e já estão disponíveis. O plano Standard aprimorado e o recurso de marketing via SMS serão disponibilizados em breve.

**Esses recursos estão disponíveis mundialmente, exceto pelo SMS (somente para clientes nos EUA). O Gerador de Conteúdo de E-mail (fase beta) está disponível apenas para clientes nos EUA de setores específicos.

Preços

Recursos e produtos como feeds dinâmicos de recomendação de produtos, notificações de pedido, códigos promocionais para lojas de e-commerce, perfis de contato aprimorados, segmentos pré-criados, um criador de segmentos de e-commerce e a capacidade de excluir determinados segmentos ao lançar uma campanha de marketing estão disponíveis em todos os planos do Mailchimp, incluindo o Free e superiores.

O suporte aprimorado, os novos modelos de e-mail e os novos pontos de partida de e-commerce do Criador da Jornada do Cliente e das Jornadas Pré-Criadas estão disponíveis para clientes dos planos Essentials, Standard e Premium do Mailchimp.

O marketing via SMS, as análises de e-mails, o painel de análises de público, os relatórios personalizados, o Gerenciador de Campanhas, o Gerador de Conteúdo de E-mail e as análises preditivas estarão disponíveis em breve para clientes dos planos Standard e Premium do Mailchimp.

Os clientes do Mailchimp assinantes do plano Standard atual passarão a ter o plano Standard reformulado a partir de 30 de junho de 2023 sem custo adicional.

*Com base nos dados de marcas concorrentes disponíveis publicamente sobre números de clientes globais em 2021/2022.

***Pesquisa encomendada pela Forrester Consulting em nome da Intuit Mailchimp (março de 2023), com 313 tomadores de decisão responsáveis pela estratégia de automação de marketing de pequenos negócios (empresas com 10 a 999 funcionários e faturamento de US$ 5 milhões a US$ 999,99 milhões) na América do Norte, Austrália e Reino Unido.

Sobre a Intuit Mailchimp

A Intuit Mailchimp é uma plataforma de automação de marketing e e-mails para empresas em expansão. Nós capacitamos milhões de clientes no mundo todo para começar e ampliar seus negócios com tecnologias de marketing de nível internacional, atendimento ao cliente premiado e um conteúdo inspirador. O Mailchimp coloca recomendações baseadas em dados no centro do seu marketing para que você possa encontrar clientes e se engajar com eles por e-mail, em redes sociais, páginas de destino e publicidade de forma automática e com o poder da inteligência artificial. Em 2021, o Mailchimp foi adquirido pela Intuit.

Sobre a Intuit

A Intuit é a plataforma mundial de tecnologia financeira que amplia a prosperidade para as pessoas e comunidades atendidas. Com mais de 100 milhões de clientes em todo o mundo que utilizam o TurboTax, Credit Karma, QuickBooks e Mailchimp, acreditamos que todos deveriam ter a oportunidade de prosperar. Nunca paramos de trabalhar para encontrar maneiras novas e inovadoras de tornar isso possível. Acesse nosso site Intuit.com e encontre-nos nas redes sociais para ver as últimas informações sobre a Intuit e nossos produtos e serviços.

Aviso sobre declarações prospectivas da Intuit Mailchimp

O objetivo destas informações é traçar a direção geral de nossos produtos, mas elas não representam nenhuma obrigação, e não se deve contar com elas na tomada de decisão de compra. Termos, condições e taxas adicionais podem ser aplicáveis para determinados recursos e funcionalidades. Podem ser aplicáveis critérios de qualificação. As ofertas de produtos, os recursos e as funcionalidades estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

