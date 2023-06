Yevgeny Dibrov, CEO da Armis, é o ganhador do prêmio EY Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area Award

A Armis, a empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje que seu CEO (diretor executivo) e cofundador, Yevgeny Dibrov, foi escolhido pela Ernst & Young LLP (EY EUA) como um dos ganhadores do prêmio Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area Award. O programa Entrepreneur Of The Year Awards é um dos prêmios competitivos mais relevantes para empreendedores e líderes de empresas que apresentam alto crescimento.

“É uma honra receber esse prêmio tão cobiçado”, disse Dibrov. “Estar entre os vencedores do ano e me unir ao grupo daqueles que receberam este reconhecimento no passado é simplesmente incrível. E, embora o prêmio destaque empreendedores individuais, este não é um reconhecimento pessoal. Eu quero reconhecer meu brilhante parceiro e cofundador, Nadir Izrael, que está nesta jornada comigo, construindo uma plataforma de tecnologia de classe mundial e uma equipe na Armis. Este reconhecimento é um testemunho verdadeiro dos esforços coletivos de toda a empresa, que contribuíram para o excepcional crescimento e sucesso de nossa organização.”

Por quase quatro décadas, a EY EUA homenageia os empreendedores cuja ambição, coragem e engenhosidade impulsionaram o sucesso de suas empresas, transformaram suas indústrias e tiveram um impacto positivo em suas comunidades. Para este programa, os vencedores são selecionados por um painel de jurados independentes formado pelos ganhadores de prêmios anteriores, principais CEOs, investidores e outros líderes de negócios regionais. Os candidatos foram avaliados com base em sua demonstração de construção de valor de longo prazo por meio do espírito empreendedor, propósito, crescimento e impacto, entre outras contribuições e atributos essenciais.

Este prêmio concedido ao diretor executivo e cofundador da Armis vem na esteira do impulso contínuo e reconhecimento da indústria demonstrados pela empresa desde o início de 2023. Em fevereiro, a Armis anunciou que ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR), crescendo de 1 milhão para 100 milhões de dólares americanos em menos de 5 anos. Logo depois, a Armis foi eleita como a empresa mais inovadora globalmente na categoria segurança pela Fast Company em sua prestigiosa lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2023. Ela também ficou em 14º lugar na lista das 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo.

A Armis ajuda a verificar e proteger os ambientes operacionais de alguns dos maiores aeroportos e portos do mundo. Ela garante que a infraestrutura essencial e os principais fabricantes podem permanecer on-line 24 horas por dia, 7 vezes por semana, nos 365 dias do ano. A empresa ajuda a salvar vidas ao garantir ativos médicos e ambientes de cuidados para pacientes em algumas das maiores empresas de prestação de cuidados de saúde do mundo inteiro, além de proteger entidades federais, estaduais e locais de criminosos cibernéticos, nações desonestas e outros agentes mal-intencionados.

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

Sobre o prêmio Entrepreneur Of The Year®

O prêmio Entrepreneur Of The Year® é o programa de premiação mais conceituado do mundo do setor empresarial para empreendedores incansáveis. Estes líderes visionários entregam inovação, crescimento e prosperidade que transformam o mundo. O programa envolve empreendedores com percepções e experiências que promovem o crescimento. Ele os conecta com seus pares para fortalecer o empreendedorismo no mundo inteiro. O prêmio Entrepreneur Of The Year (Empreendedor do Ano) é o primeiro e único programa de prêmios global de seu tipo. Ele homenageia empreendedores por meio de programas de prêmios regionais e nacionais em mais de 145 cidades em mais de 60 países. Os vencedores do Prêmio Geral Nacional vão competir pelo título de World Entrepreneur Of The Year® (Empreendedor Mundial do Ano). Acesse ey.com/us/eoy.

Sobre a EY

A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, ajudando a criar valor de longo prazo para clientes, pessoas e sociedade e construir confiança nos mercados de capitais.

Capacitadas por dados e tecnologia, diversas equipes da EY em mais de 150 países proporcionam confiança através da garantia (assurance) e ajudam os clientes a crescer, transformar e atuar.

Trabalhando em auditoria, consultoria, direito, estratégia, impostos e transações, as equipes da EY fazem perguntas melhores para encontrar novas respostas para questões complexas que nosso mundo enfrenta hoje.

EY refere-seàorganização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade jurídica separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY coleta e utiliza dados pessoais e uma descrição dos direitos que os indivíduos têm de acordo com a legislação de proteção de dados estão disponíveis em ey.com/privacy. As firmas-membro da EY não praticam a advocacia quando proibida pelas leis locais. Para obter mais informações sobre nossa empresa, acesse ey.com

