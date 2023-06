Intelsat começa a testar monitor de poluição do ar da NASA

Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e líder em fornecer conectividade a bordo (IFC), instalou com sucesso o primeiro instrumento baseado no espaço para monitorar os principais poluentes do ar na América do Norte e enviar dados de voltaàTerra como parte do primeiro fase de testes em órbita.

O novo espectrômetro UV-visível, operado pela Intelsat para a NASA e o Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), está hospedado no satélite Intelsat 40e (IS-40e), fabricado pela Maxar, lançado em abril e agora operando em seu local de órbita geoestacionária final. Os dados do TEMPO irão desempenhar um papel importante nos estudos científicos de fenômenos como a poluição em horários de pico no trânsito, bem como o movimento das emissões de incêndios florestais e vulcões.

"As comunicações e o sistema terrestre da Intelsat estão funcionando com perfeição quando começamos a enviar comandos ao TEMPO e receber dados", disse Jean-Luc Froeliger, Vice-Presidente Sênior de Sistemas Espaciais da Intelsat. "Ao trabalhar em estreita cooperação com nossos parceiros, os testes rigorosos estão dentro do cronograma, com o próximo marco chegando em julho, quando começamos a receber dados e imagens de alta resolução."

Com o TEMPO ligado, a Intelsat e a equipe ligaram os aquecedores para secar o instrumento e extrair qualquer umidade acumulada no solo antes do lançamento em abril. Enquanto o instrumento está secando, dados periódicos estão sendo transmitidos. O instrumento será então resfriado a temperaturas operacionais no espaço para a próxima fase de teste do sistema. Os primeiros dados que os cientistas da NASA e SAO coletam neste verão, irão permitir que ajustem as configurações para otimizar o desempenho do TEMPO antes do início das operações de rotina em outubro.

