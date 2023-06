Governo do Estado participa de reunião da Câmara de Comércio Exterior

O secretário de Articulação Internacional (SAI) do Governo de Santa Catarina, Juliano Froehner, defendeu uma sinergia de todos os segmentos no contexto da internacionalização da economia catarinense, durante reunião da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, nesta quarta (14). “Devemos apresentar uma única Santa Catarina para o mundo, independentemente de quem estiver no exterior ou atuando com entes estrangeiros”, falou Froehner, que apresentou os projetos em andamento na sua pasta.

De acordo com o representante do Executivo catarinense, a SAI tem feito uma consonância das agendas internacionais com instituições da sociedade catarinense assim como a Fiesc, que tem uma área internacional importantíssima tocada pela dra. Maitê Bustamante. “E agora, a Secretaria de Articulação Internacional faz essa integração de agendas, objetivos e convergências de missões internacionais juntamente com a Fiesc. Com isso, nós temos um alinhamento de propósitos para trazer para Santa Catarina objetivos mais concretos e pragmáticos como resultados de investimentos, vendas, promoção comercial, parcerias e cooperação internacional.”

Na ocasião, o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, observou que as experiências da Coreia do Sul e, principalmente, Singapura, podem inspirar Santa Catarina na ampliação de sua corrente de comércio internacional. No encontro, Aguiar e outros participantes expuseram suas percepções a respeito da missão empresarial que a Fiesc promoveu àqueles dois países na segunda quinzena de abril.

“A exemplo de Santa Catarina, Coreia do Sul e Singapura têm uma corrente de comércio internacional muito relevante; a diferença está na vontade de vender, na agressividade, no bom sentido, no comércio internacional”, disse o presidente da Fiesc.

Na reunião, também estavam presentes o representante da Secretaria da Fazenda do Governo de SC, Rodrigo Prisco Paraiso; a presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Teresa Bustamante; o diretor de Inovação e Competitividade, José Eduardo Azevedo Fiates; o diretor do Senai/SC, Fabrizio Pereira; o diretor da Fiesc e da empresa Cebra, Alexandre d’Avila da Cunha; o gestor de engenharia da Metal Técnica Bovenau, Victor Odebrecht; o presidente da Fundest, Vincezo Mastrogiacomo; e o jornalista e colunista Moacir Pereira.

