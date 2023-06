Mutirão da Saúde: Hospital Azambuja faz história e realiza primeira cirurgia cardíaca pelo SUS em Brusque

Fotos: Carina Machado

Paciente aguardava há mais de um ano pelo procedimento, que foi possível realizar na cidade por meio da habilitação de cirurgias de alta complexidade em cardiologia, junto ao Governo do Estado

O Hospital Azambuja realizou na manhã desta quarta-feira, 14, a primeira cirurgia cardíaca pelo Sistema Único de Saúde, logo após a conquista da habilitação da alta complexidade em cardiologia junto ao Governo do Estado. O paciente, morador de Brusque, aguardava há mais de um ano pelo procedimento, e foi encaminhado pela Central de Regulação do Estado.

A cirurgia cardíaca marca o início dos atendimentos no Hospital Azambuja para pacientes de Brusque e todo Vale do Itajaí, que a partir de agora, poderão ser encaminhados à instituição para os procedimentos, diminuindo a fila de cirurgias eletivas existente em Santa Catarina. O hospital também está habilitado para atendimentos ambulatoriais e procedimentos de urgência e emergência na área de cardiologia.

“É uma satisfação ver o resultado desse trabalho de articulação do nosso governo com os hospitais. Estive no Hospital Azambuja, junto com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, para alinhar essa habilitação e em 15 dias estamos vendo a primeira cirurgia acontecer”, afirma o governador Jorginho Mello.

Atualmente, 1.638 pacientes aguardam por cirurgia cardíaca na região do Vale do Itajaí. Segundo a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, “essa conquista é o resultado do esforço que a SES vem realizando para ampliação das habilitações em todo o estado, possibilitando que os pacientes sejam atendidos mais próximos de sua residência. Agora o trabalho é para que ocorra também a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde”, enfatiza.

A cirurgia durou quase quatro horas, com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo adequado para o músculo cardíaco (miocárdio) do paciente, que apresentava obstruções graves nas artérias do coração (coronárias). A equipe médica que conduziu a cirurgia foi composta pelos cirurgiões Rochele Lorenzi Pol, Thaís Isabel Lumikoski e Luis Bongiolo Mattos; pelos anestesiologistas Marcelo Kamimoto Eckmann Helene e Renan Sossella e foi acompanhada pela cardiologista Flávia Gomes Galdeano. Além disso, uma equipe de enfermagem, liderada pelo enfermeiro coordenador do Centro Cirúrgico, Altair Santos Hahn, atuou durante todo o procedimento. Após a cirurgia, o paciente foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe acompanhamento médico constante, com previsão de transferência para o quarto nos próximos dias.

“É um grande privilégio para nossa equipe fazer parte da história do Hospital Azambuja e da cidade de Brusque. Ficamos felizes em contribuir com esse grande avanço na qualidade da saúde da cidade, podendo agora oferecer aos cidadãos brusquenses serviço de alta complexidade na cardiologia. Parabenizamos toda equipe do hospital que se empenhou muito para que a primeira cirurgia cardiovascular fosse possível”, comenta a médica, Rochele.

Kamimoto também destaca o trabalho de inúmeros profissionais, que se engajaram na realização do procedimento, que foi muito comemorado pela equipe, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais que atuam na área de Farmácia e Compras, montagem de kits cirúrgicos, manutenção, limpeza, todos envolvidos direta ou indiretamente, dando sua contribuição neste momento que marca o início de uma nova história.

Marco para Brusque

De acordo com o diretor administrativo do Azambuja, padre Nélio Schwanke, a cirurgia cardíaca realizada neste dia 14 de junho, marca significativamente a história do hospital e da cidade de Brusque. “O Hospital Azambuja está há 120 anos prestando seus serviços à população de Brusque e à comunidade da região. O momento que vivemos agora, em que realizamos a primeira cirurgia cardíaca em nosso hospital, é muito importante para a cidade, para o hospital e para mim mesmo, que já fui operado duas vezes do coração e precisei ser deslocado para outras cidades, até mesmo para outro estado. Hoje vimos isso se tornar realidade no Hospital Azambuja, algo que parecia tão distante e agora está à disposição da comunidade, com o apoio do governador Jorginho Mello, da secretária Carmen Zanotto, e do empresariado local”, ressalta.

Para o diretor técnico do hospital e médico intensivista, Eugênio José Paiva Maciel, a habilitação em alta complexidade na área de cardiologia é um sonho alcançado. “É um dia importante hoje, um marco na trajetória do Hospital Azambuja, que nos últimos anos buscou a criação desse serviço e o tornou realidade. Todos os profissionais e equipes do hospital estão empolgados com essa conquista. É a realização de um sonho de poder ajudar as pessoas. Hoje somos um hospital de referência e vamos crescer ainda mais”, enfatiza ele, que ressalta a atuação do empresariado local em campanhas para aquisição de equipamentos e modernização do hospital.

Habilitação estadual

Importante ressaltar que a habilitação de toda parte de cardiologia do Hospital Azambuja foi confirmada já no fim do mês de março deste ano, pelo Governo do Estado. Nos meses de abril, maio e agora em junho já foram realizados diversos procedimentos, dentro desta habilitação. No dia 29 de maio, em visita ao Hospital Azambuja, o governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto , reforçaram a parceria com a unidade ressaltando que o próximo passo é conquistar a habilitação via Ministério da Saúde.