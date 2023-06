Punição a profissional que discriminar pessoa com autismo vai à CCJ

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (14) projetoque prevê a punição a profissionais que discriminarem pessoas com transtorno do espectro autista. O PL 77/2023 será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De iniciativa do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), o texto foi aprovado na forma de substitutivo do senador Romário (PL-RJ). A proposta altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ( Lei 12.764, de 2012 ) para incluir a punição de profissionais, de instituições públicas ou privadas, que discriminarem indivíduos com autismo. Quem permitir, na esfera profissional, que essas pessoas sejam vítimas de preconceito também será alvo de penalidades.

O texto original previa multa de 3 a 25 salários mínimos para os infratores. O substitutivo de Romário estabeleceu, além de multa sem valor prévio determinado, reclusão de um a três anos para quem descumprir a lei.

“Não se pode descansar na luta contra determinados costumes, se os queremos ver revogados. Nossa sociedade apostou na melhora deles, e disso não vamos recuar. É o caso do combate à discriminação à pessoa com transtorno do espectro autista”, afirma Romário em seu parecer.