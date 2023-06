Teatro Cacilda Becker, no Rio, apresenta a performance ‘Redemoinhos para suspender o chão’

O Teatro Cacilda Becker, espaço da Funarte no Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebe, o espetáculo ‘Redemoinhos para suspender o chão’, no dia 17 de junho, sábado, às 19h30. A performance do NUN Grupo de Dança faz um paralelo entre as vivências do tempo de pandemia e o retorno gradativo dos artistas aos palcos. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). A classificação indicativa é livre.

Segundo a companhia, a criação do trabalho se deu à distância, por meio de encontros virtuais que configuravam em um modo possível de seguir produzindo mesmo durante a pandemia. Aos poucos as telas deram lugar à sala de ensaio, permitindo o retorno do contato, da escuta e da percepção da respiração do outro.

“No processo, a ponte entre Juiz de Fora e Belo Horizonte estendeu-se, conectando-nos com Salvador, de onde a trilha sonora foi criada. Desabaram-se certezas nos últimos presentes, alterando nossa noção de permanência. Diante de quantos golpes viemos reexistindo? Mesmo na iminência da queda, celebramos a vida e a nossa pulsão coletiva de abraçar o risco e fazer dele uma restauração do fôlego em movimento”, ressalta o grupo.

Serviço:

Espetáculo de dança ‘Redemoinhos para suspender o chão’

Única apresentação: dia 17 de junho, às 19h30

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/redemoinhos-para-suspender-o-chao/2009988

Classificação indicativa: livre

Duração: 50 minutos

Ficha técnica:

Idealização: NUN Grupo de Dança

Direção geral: Cecília Cherem

Produção: Bruno Psi

Bailarinos: Agda Alvim, Bruno Psi, Cecília Cherem, Letícia Mello, Thais Lelis e Vívian Hauck

Trainee: Hugo Dutra e Nicolle Bello

Coreógrafa: Bárbara Maia (BH)

Arte gráfica e bordados: Lívia Almeida

Iluminação: Nitay Krishna

Vídeo do teaser: Luis Filipe Fontes

Fotos divulgação: Nathália Elmor

Figurino: André Monteiro

Direção musical e composição: Gustavo Félix

Violão, viola caipira e guitarra: Gustavo Félix

Local:Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 – Catete, Rio de Janeiro (RJ)