Governador apresenta potencial do RS para receber investimentos em hidrogênio verde

O governador Eduardo Leite fez uma palestra na manhã desta quarta-feira (14/6) no 3º Congresso Anual de Hidrogênio para América Latina e Caribe, realizado no Rio de Janeiro. Ele apresentou os potenciais do Rio Grande do Sul para receber investimentos em hidrogênio verde. Falando para uma plateia de investidores, ressaltou o trabalho de preparação feito pelo governo para viabilizar o funcionamento de plantas do combustível no Estado.

Leite destacou, principalmente, as questões geográficas e o papel do hidrogênio verde e das energias renováveis no mapa estratégico da gestão estadual. “O Rio Grande do Sul está pronto para receber investimentos. Somos o único Estado do Brasil com um estudo de viabilidade pronto, elaborado pela consultoria McKinsey”, disse.

“Temos compromisso com o avanço das energias renováveis e com a descarbonização. O Rio Grande do Sul é o melhor lugar para esses investimentos também pelo seu qualificado capital humano e pelo comprometimento do governo do Estado com a sustentabilidade”, acrescentou o governador.

Governador em reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento -Foto: Grégori Bertó/Secom

Após a palestra, Leite participou de conversas com investidores e se reuniu com representantes da Mitsubishi Power e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para discutir possíveis parcerias.