Armis escolhida como parceira para lançar a plataforma Wiz Integration (WIN)

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje a sua parceria com a Wiz, provedora de segurança na nuvem,àmedida que divulga a Wiz Integration (WIN). A Armis traz o poder da sua plataforma de inteligência e segurança de ativos para a WIN para que os clientes possam integrar perfeitamente a Wiz aos seus fluxos de trabalho existentes.

A plataforma WIN permite que a Wiz e a Armis compartilhem achados de segurança priorizados contendo contexto, incluindo inventário, vulnerabilidades, problemas e achados sobre configuração. Os clientes mútuos da Armis e da Wiz receberão os seguintes benefícios:

A habilidade de correlacionar aspectos de segurança e vulnerabilidade com ativos, permitindo que os clientes vejam todo o seu ambiente (físico, virtual e nuvem) na Armis.

Busquem informações detalhadas no console da Armis sobre recursos na nuvem e ativos que são vistos pela Wiz.

Enriquecimento dos atuais dispositivos da Armis com dados expostos pela Wiz, incluindo informações sobre tipos de ativos, modelos, sistemas operacionais e muito mais.

O valor combinado dessas duas ofertas aperfeiçoará a segurança para as organizações que estejam em uma jornada na nuvem, independentemente de em que ponto dessa jornada elas estejam.

"Estamos orgulhosos de fazer a parceria com a Wiz e reunir nossas respectivas áreas de expertise para fornecer uma solução aprimorada que protege melhor as organizações globais e os governos contra riscos de segurança cibernética", afirmou Nadir Izrael, diretor tecnológico e cofundador da Armis. "Por sermos uma comunidade de segurança cibernética, somos melhores juntos quando se trata de defesa contra ataques cada vez mais sofisticados de atuantes maliciosos. Hoje há mais ativos conectados do que nunca, o que cria uma área de ataque maior altamente almejada pelos criminosos cibernéticos. A WIN e os benefícios derivados das parcerias deste programa ajudarão as organizações a se proteger melhoràmedida que os ataques continuam aumentando".

"Um modelo operacional na nuvem que seja o melhor da categoria ajuda a reduzir riscos, melhorar o retorno sobre o investimento e impulsionar a eficiência", afirmou Oron Noah, diretor de gestão de produtos da Wiz. "Essa proposição de valor é o que está no coração da WIN, e é o que parceiros como a Armis estão ajudando a tornar realidade. Essa filosofia colaborativa traz benefícios reais aos clientes e somos muito gratos por ter a Armis a bordo desse lançamento".

A WIN foi criada para possibilitar um modelo operacional de segurança na nuvem, onde as equipes de segurança e na nuvem trabalham em colaboração para entender e controlar riscos no seu pipeline de CI/CD (integração e entregas contínuas). A Wiz está definindo o padrão da indústria em estratégia de solução para maximizar recursos operacionais de organizações com parceiros como a Armis na WIN.

A plataforma de inteligência de ativos da Armis fornece visibilidade e segurança em todos os tipos de ativos, incluindo tecnologia da informação (TI), internet das coisas (IoT, Internet of Things), tecnologia operacional (TO), internet das coisas médicas (IoMT, Internet of Medical Things), nuvem e IoT celular, tanto gerenciados quanto não gerenciados. Fornecida como uma plataforma de software como serviço (SaaS, software-as-a-service) sem agentes, a Armis se integra perfeitamente com a TI existente e pilhas de segurança para fornecer rapidamente a inteligência contextual necessária para melhorar a postura de segurança de uma organização, sem interromper as operações ou fluxos de trabalho atuais. A Armis ajuda os clientes a se proteger contra riscos operacionais e cibernéticos despercebidos, aumentar eficiências, otimizar o uso de recursos e inovar com segurança por meio de novas tecnologias para crescer seus negócios.

Para saber mais sobre a plataforma de inteligência e segurança de ativos da Armis, acesse: https://www.armis.com/platform/

A Armis e a Wiz estarão no Cyber Week Israel de 26 a 29 de junho de 2023 na Universidade de Tel Aviv em Israel. Mais informações sobre o evento conjunto coorganizado pela Armis e pela Wiz podem ser encontradas aqui: https://info.wiz.io/Cyber-Week-Tel-Aviv_2023-06-27_Registration.html

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230613210707/pt/

Rebecca Cradick

Diretora sênior de comunicações globais

Armis

[email protected]