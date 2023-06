Governo institui Grupo de Trabalho para tratar do transporte metropolitano

Foi publicada nesta terça-feira (13/6), no Diário Oficial do Estado , a ordem de serviço que institui o Grupo de Trabalho (GT) do Transporte Metropolitano. O tema terá a coordenação do gabinete do vice-governador Gabriel Souza. O GT ficará responsável por acompanhar e apoiar as atividades relacionadas com o objetivo de encontrar soluções para as demandas do setor. Recentemente, o tema passou a integrar o Gabinete de Projetos Especiais (GPE), vinculado ao gabinete do vice-governador.

O grupo formaliza o trabalho que já vem sendo realizado pela gestão estadual. Com reuniões periódicas, Gabriel tem tratado do assunto com as pastas e entes envolvidos para discutir melhorias. “Há grandes desafios na área, especialmente após a pandemia que impactou as relações de trabalho e, consequentemente, o deslocamento dos trabalhadores. Nossa missão é buscar soluções para a vida de quem usa o transporte público”, explicou o vice-governador.

Também farão parte das discussões a Procuradoria-Geral do Estado, as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão, da Fazenda, de Parcerias e Concessões e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, além da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). A primeira reunião do grupo ocorrerá na próxima semana.