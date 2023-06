Wellington Fagundes destaca mudança do controle acionário da BR-163

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (13), a transferência da concessão de trecho da BR-163 para o governo de Mato Grosso, que assumirá as obras de duplicação da rodovia. Ele anunciou que a MTPar, empresa ligada ao governo do estado, passará a administrar trecho da rodovia que começa na divisa com Mato Grosso do Sul, passa por Rondonópolis e Cuiabá e vai até Sinop.

— Essa é mais uma inovação do governo de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes já anunciou: os recursos estão na conta, todo o endividamento da empresa foi negociado com o banco, quitado pelo governo do estado.Também a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] teve um trabalho brilhante com o Tribunal de Contas: as dívidas em multas que tínhamos, a ANTT, nessa nova modelagem com o Tribunal de Contas, equacionou; e, portanto, hoje nós temos uma empresa, a Nova Rota do Oeste, totalmente viável— disse.

O trecho vinha sendo administrado desde 2014 pela iniciativa privada, mas de acordo com o senador, a empresa responsável não cumpriu grande parte dos investimentos previstos na licitação e devolveu a concessão.

Pesar

O senador lamentou o falecimento do empresário Ali Zaher, o Elias Zaher. Ele ressaltou que o empresário nasceu no Líbano e chegou em Rondonópolis na década de 70, quando abriu uma concessionária de veículos.

— Elias Zaher foi uma pessoa que todos respeitávamos muito, ele liderava a comunidade libanesa para empreendimentos na área social, principalmente junto aos clubes de serviço — afirmou.

O parlamentar também manifestou pesar pela morte de Edson Pires, funcionário da Assembleia Legislativa do de Mato Grosso.