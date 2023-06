No Ministério da Saúde, Jorginho Mello busca recomposição do teto financeiro de SC 

O governador Jorginho Mello esteve reunido com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para tratar da recomposição do teto financeiro do estado para atendimentos deMédia Alta Complexidade, (MAC), que hoje apresenta um déficit de R$549 milhões/ano. No encontro ficou definido que o MS vai avaliar a situação de Santa Catarina. A reunião, na tarde desta terça-feira, 13, em Brasília, contou com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto e do Fórum Parlamentar Catarinense.

“O Ministério da Saúde está avaliando o que poderá ser recomposto. Vamos aguardar, Santa Catarina precisa dessa recomposição, são cerca de R$45 milhões ao mês”, disse o governador Jorginho Mello.

Um estudo detalhado já foi entregue no dia 4 de maio de 2023, pela Secretária Carmen ao Secretário de Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda, solicitando a recomposição do teto, hojefinanciado pelos Fundos Municipais e Estadual da Saúde.

“São recursos de serviços que já são realizados no estado e nos municípios e que precisam ser reconhecidos e habilitados pelo MinistériodaSaúde”, reforça Carmen Zanotto.