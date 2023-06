Comissão debate papel das mulheres na crise climática

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) promove na quinta-feira (15), às 9h, a audiência pública interativa Mulheres pelo Clima-Junho Verde, que irá debater o papel da mulher no enfrentamento à crise climática.

A audiência, a ser realizada por iniciativa da senadora Leila Barros (PDT-DF), integra a programação do Junho Verde do Senado Federal. O evento foi instituído pela Resolução 14/2020, a qual teve origem em projeto do senador Fabiano Contarato (PT-ES), com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente ( PRS 52/2019 ).

A audiência pública contará com a participação, já confirmada, da diretora da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF e Entorno (Centcoop-DF), Aline Sousa; da coordenadora do coletivo Jovens pelo Clima, Ana Terra Santana; da secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Toni.

Participarão também do debate a advogada especialista em direito ambiental e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (Ibrades), Samanta Pineda; e a filósofa, física, ecofeminista e ativista ambiental, Vandana Shiva. A comissão ainda aguarda a confirmação da líder indígena Txai Suruí.

O debate será realizado na sala 15 da Ala Alexandre Costa.