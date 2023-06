Novo serviço Event Streams da Boomi permite integrações orientadas a eventos em escala

Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje o Event Streams, um serviço de ordenamento e transmissão digital de mensagens empresariais com diversos locatários, totalmente hospedado e gerenciado dentro da plataforma Boomi. Agora disponível através da Boomi e no AWS Marketplace, o novo serviço permite que as organizações criem integrações mais resilientes, escaláveis e em tempo real do que os processos tradicionais de integração ponto a ponto.

New Boomi Event Streams Enables Event-Driven Integrations at Scale (Graphic: Business Wire)

A necessidade de trocar dados de forma escalável e oportuna cresceuàmedida que as empresas exigem cada vez mais recursos para tomar decisões precisas que impulsionam as metas comerciais. Contudo, as equipes de TI dentro das organizações gastam em geral muito tempo em tarefas adequadas, em vez de ter foco em projetos mais complexos que contribuem melhor para a integridade geral da empresa.

Com o Event Streams da Boomi, os clientes podem acelerar e simplificar a entrega de resultados de negócios dinâmicos, ao criar facilmente conexões escaláveis e orientadas a eventos de alto desempenho para casos de uso de integração exigentes. O gerenciamento e o monitoramento de fluxos orientados a eventos são simplificados com uma única interface de usuário, permitindo o desenvolvimento, gerenciamento e monitoramento da integração centralizada de todos os casos de uso de integração. Por sua vez, isto automatiza os processos do dia a dia que podem abordar questões mais táticas, ao mesmo tempo em que libera recursos de TI para mais trabalho de valor agregado.

Segundo o Analista Sênior de Pesquisa, Carl Lehmann, da 451 Research, parte da S&P Global Market Intelligence, "uma empresa orientada a eventos mantém um estado constante de consciência, podendo detectar com rapidez e responder com eficácia a quaisquer mudanças repentinas na execução, desempenho, dinâmica do mercado, riscos de negócios e oportunidades de clientes. Praticamente todos os principais indicadores de desempenho podem ser aperfeiçoados e melhores resultados comerciais podem ser alcançados, como manter o estoque em níveis ideais, executar transações financeiras sem demora, operar linhas de produção sem impedimentos e reduzir erros, ao investir em tecnologias que permitem o empreendimento orientado a eventos."1

Empresas de todos os setores que precisam de informações e dados em tempo real, do varejoàfabricação, podem contar com o Event Streams da Boomi para criar integrações resilientes e estabelecer processos confiáveis.

"Contamos com a plataforma Boomi para acelerar e simplificar a integração de nossos aplicativos e sistemas de back-end, bem como quebrar silos de dados", disse Prexa Dave, Diretor de Integração da Nutanix. "Como pioneiros em infraestrutura hiperconvertida, temos sempre foco em aumentar a automação e criar eficiências. É por isto que estamos entusiasmados em ver a Boomi apresentar um serviço de Event Streams. Com os recursos de transmissão digital de eventos incorporadosàplataforma Boomi, poderemos tomar decisões com mais informação, nos adaptar com rapidez, e estabelecer processos confiáveis e automatizados, tudo com base no fluxo constante de dados em tempo real em todo o nosso ambiente comercial."

"O Event Streams irá ajudar os clientes a otimizar seus esforços mediante um único produto, ao direcionar projetos para atender às necessidades comerciais em rápida evolução", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos da Boomi. "Velocidade, produtividade, flexibilidade e conectividade são valores-chave aqui na Boomi, e o Event Streams nos permite estender nossa missão de conectar todos a tudo, em qualquer lugar."

Com a confiança de seus cerca de 20.000 clientes internacionais em todos os setores por sua velocidade, facilidade de uso e menor custo total de propriedade, a plataforma Boomi nativa de nuvem oferece recursos de ponta a ponta para acelerar facilmente os resultados comerciais. Estes incluem integração de aplicativos, gerenciamento de dados mestre, gerenciamento de API, automação de fluxos de trabalho, governança da qualidade de dados e gerenciamento de redes B2B/EDI.

Como uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial com cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake, trabalhando com os maiores provedores de serviços em nuvem hiperescaladores.

Recentemente incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi também ganhou três prêmios internacionais Stevie®, pela Empresa do Ano (dois anos consecutivos) e Inovação de Produtos; o Prêmio Gold Globee®na categoria Plataforma como Serviço (PaaS); o Prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o Prêmio Stratus como Líder Mundial em Computação em Nuvem 2022, e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas por dois anos consecutivos no Guia de Programas de Parceria CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de provedores de tecnologia líderes do setor que fornecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI.

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial com cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações internacionais recorremàplataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter melhores resultados e com mais rapidez. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1 S&P Global Market Intelligence (Inteligência de Mercado Global da S&P), A empresa orientada a eventos: Técnicas para detectar e responder com rapidez a mudanças, riscos e oportunidades, 31 de janeiro de 2023

