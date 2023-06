Kajuru registra visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) registrou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13),avisitada presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Brasil. Ele destacou que a presença da líder europeia no país é um indicativo da recuperação do protagonismo do Brasil e um aquecimento para a reunião entre os líderes da União Europeia e de países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que será realizada no próximo mês em Bruxelas.

— A União Europeia é, hoje, o grande investidor estrangeiro no Brasil, responde por mais de 50% do investimento total. Já o Brasil é maior investidor latino-americano na Europa. A integração, de certa forma, já existe, precisa ser ampliada, seguindo regras de sustentabilidade, com o acordo de livre comércio União Europeia/Mercosul — defendeu.

Kajuru ressaltou a disposição de Ursula em concluir o acordo entre União Europeia e Mercosul, que vem sendo discutido há mais de 20 anos. Informou que ela aguarda resposta à carta encaminhada ao Brasil com instrumentos adicionais para avaliar quais os passos futuros poderão ser dados pelas partes. O senador mencionou a preocupação do presidente Lula com o instrumento adicional da União Europeia ao acordo, que busca reforçar compromissos ambientais com previsão de sanções em caso do descumprimento.

— A meu ver, demonstrou que o consenso pode ser atingido. O Brasil tem argumentos sólidos a apresentar, até porque já disseram que a proposta de eventuais restrições àscommoditiesproduzidas no Brasil, como carne, soja, café, madeira nasceram em consequência dos números de desmatamento registrados em 2020 — disse.

O parlamentar enfatizou também as medidas anunciadas por Lula para reduzir o desmatamento e combater o aquecimento global, mediante mais proteção à Floresta Amazônica e aos outros biomas brasileiros.