Sumsub se reposiciona para oferecer padrão ouro antifraudes

A Sumsub, um dos principais fornecedores globais de verificação de usuário, acaba de anunciar que está adotando novo posicionamento no mercado com sua plataforma de verificação de ciclo completo, agitando as fronteiras de KYC (conheça-seu-cliente), KYB (conheça-seu-negócio), e de combate à lavagem de dinheiro. A mudança de foco visa oferecer novos padrões ouro de verificação.

A nova plataforma une verificação de usuários e negócios, monitoramento de transações, prevenção de fraudes e soluções de gerenciamento de casos em um único painel. Esse novo posicionamento antecipa mudanças do setor, atendendo aos desafios e despesas que as empresas podem enfrentar – além de ajudá-las a ficar à frente das tendências aceleradas.

De acordo com Andrew Sever, cofundador e CEO da Sumsub, foi a percepção de que o setor precisava de uma solução mais abrangente para lidar com a crescente escalada de atividades fraudulentas – durante toda a jornada do usuário – que levou a empresa a se reposicionar. “A partir de estatísticas internas, numa base de clientes superior a 2.000 instituições, foi possível detectar que alarmantes 70% das tentativas de fraude ocorrem após o estágio de identificação do cliente (KYC), indicando a necessidade urgente de adaptação, já que isoladamente as verificações KYC não se mostram mais suficientes”.

A nova configuração da plataforma de verificação de identidade permite que as empresas orquestrem seus fluxos de verificação sem limites de personalização, sem código e em pouco tempo. “Capacitada por tecnologias de IA (inteligência artificial), a plataforma analisa e monitora uma grande quantidade de dados para detectar padrões suspeitos, impedindo tentativas avançadas de fraude”.

Ao realizar verificações cruzadas dos dados do usuário em todas as etapas e consolidar um perfil de risco, Sever diz que a plataforma passa a combater a fraude durante toda a jornada do usuário, eliminando a necessidade de vários provedores de serviços e aumentando a produtividade das equipes internas. “Isso é feito em vários idiomas, de acordo com as regras de cada país”.

A plataforma da Sumsub foi projetada para abordar as quatro principais tendências globais nesse segmento:

Proporcionar meios mais eficazes de se combater a escalada de fraudes; Oferecer verificação não documental e IDs digitais; Atender a regulamentações mais rígidas em vários setores e de vários países; Buscar aperfeiçoamentos e inovação fazendo uso de IA – já que esse recurso também é utilizado nas deepfakes e fraudes sintéticas.

“Nossos especialistas internos em produtos, jurídicos e de conformidade, juntamente com consultores externos, uniram seus insights para o desenvolvimento adicional da plataforma de ciclo completo a fim de antecipar novas ameaças cibernéticas, mudanças regulatórias e cenários digitais em constante mudança”, diz o CEO.

De acordo com Vyacheslav Zholudev, cofundador e CTO da Sumsub, “a nova plataforma atende uma equação com três variáveis: conversão, combate à fraude e conformidade – questões que muitos líderes do setor de verificação ainda estão lutando para resolver".

Como a Sumsub compartilha abertamente suas taxas de conversão, Zholudev diz que é fundamental avançar por novas fronteiras, trazendo experiências de alto nível, personalizadas para diferentes jurisdições, com as maiores taxas de aprovação em países emergentes e desenvolvidos. “Além disso, trabalhamos incansavelmente para oferecer soluções de atualização de mercado. Um bom exemplo é a solução Travel Rule, desenvolvida para a indústria de criptografia ou verificação sem documentos, que permite integração rápida e inclusiva para usuários em mercados emergentes como Índia, Brasil, Nigéria etc.”.

O novo posicionamento da Sumsub visa contribuir para um futuro digital seguro, acessível e inclusivo para usuários e empresas. Ao eliminar fraudes e obstáculos de verificação, a empresa colabora para um mundo em que qualquer pessoa, independentemente da idade, localização ou habilidades de computação, possa acessar e usar qualquer serviço com segurança. O objetivo é inovar e melhorar a plataforma para eliminar fraudes e obstáculos de verificação, além de impulsionar um futuro digital amigável para as pessoas.

Mais informações: https://sumsub.com/blog/new-sumsub-beyond-kyc/