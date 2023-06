Adiada votação de projeto sobre avaliação de benefícios fiscais

Foi novamente adiada a votação em Plenário do projeto de lei que define mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos e benefícios fiscais concedidos a empresas pela União e que resultem em diminuição da arrecadação ou aumento de despesas. O adiamento atende a um pedido do governo. A proposta será reincluída na pauta da sessão desta quarta-feira (14).

O PLP 41/2019 é de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC) e tem o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) como relator. De acordo com Oriovisto, o texto foi discutido com o Ministério da Fazenda e faltam apenas "detalhes" para ficar pronto.

— Na última semana, fizemos um trabalho árduo junto à equipe do Ministério da Fazenda. Chegamos a bom termo, mas estamos nos últimos detalhes das reformulações. Já há consenso com o líder [ do governo], Jaques Wagner, e com Esperidião Amin— afirmou Oriovisto.

O texto possui dois eixos principais: a obrigação de avaliar os benefícios e os incentivos fiscais e a fixação de metas para os benefícios, que não serão renovados caso as metas não sejam atingidas.