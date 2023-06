Subcomissão faz nova audiência para debater o ensino médio no país

A Subcomissão Temporária criada para debater e avaliar o Ensino Médio no Brasil (Ceensino) fará nesta quarta-feira (14) mais uma audiência pública para debater o assunto. Ela será interativa. Serão ouvidos representantes dos trabalhadores em educação, dos estudantes e da sociedade. A audiência está marcada para 14 horas, na sala 15 da Ala Alexandre Costa.

Para a audiência foram convidados: a vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Marlei Fernandes de Carvalho; o coordenador de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), Rodrigo de Paula; e a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda; além de um representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

Criada em março no âmbito da Comissão de Educação (CE), a Subcomissão do Ensino Médio tem por objetivo debater e avaliar os desafios e as perspectivas do ensino médio no Brasil. Questões como a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a reforma do ensino médio estão entre os focos principais da subcomissão, presidida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE).