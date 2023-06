Mais de 463 mil veículos trafegaram pelas rodovias estaduais no feriado de Corpus Christi

Mais de 463 mil veículos se deslocaram, entre quinta (8/6) e segunda-feira (12/6), pelas estradas e dez praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Segundo a Gerência Operacional (Goper) da instituição, o fluxo durante o feriado de Corpus Christi foi 12% superior ao mesmo período de 2022. Isso corresponde a 48,5 mil veículos a mais circulando pelas rodovias.

O balanço obtido nos trechos administrados contemplou diversas ações para reforçar a segurança dos usuários, visando minimizar riscos e contratempos. As equipes de trabalho da EGR ficaram de prontidão 24 horas por dia para auxiliar as pessoas nas rodovias, disponibilizando ambulâncias para atendimento pré-hospitalar e guinchos para remoção de veículos, além de oferecer as bases de atendimento ao usuário com banheiros, fraldário e água ao longo dos trechos.

Durante o período, foram 36 atendimentos a ocorrências por meio do serviço de ambulância e 41 atendimentos realizados pelos guinchos, cujas atividades de maior demanda foram para assistir veículos com problemas mecânicos. Por meio dos canais de atendimento ao cliente da EGR, 421 ligações de usuários solicitando informações e serviços foram atendidas.

Movimentação nas rodovias

A ERS-239 – rodovia que liga a Região Metropolitana de Porto Alegre, os vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, o Litoral e a região das Hortênsias –, teve a maior intensidade de fluxo do feriado prolongado. Conforme a Goper, 112,7 mil veículos passaram pela praça de pedágio de Campo Bom, número 8% superior ao ano passado.

A rodovia que registrou maior aumento percentual no movimento foi a ERS-474, localizada entre a ERS-239, a ERS-030 e a BR-290 – interligando os vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte – com 28% de crescimento em relação a 2022, chegando ao total de mais de 30,8 mil veículos. A ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da capital ao Litoral Norte, teve aumento de 18%, ultrapassando 71 mil veículos de quinta a segunda-feira.

Na Serra Gaúcha, foram 60,6 mil veículos na ERS-115, na praça de pedágio de Três Coroas; 36,7 mil na ERS-235 pela praça de pedágio de Gramado; e 23,2 mil na ERS-235, no pedágio de São Francisco de Paula.

Outras rodovias bastante movimentadas foram a ERS-135, na praça de pedágio de Coxilha, com 15% de crescimento em relação ao mesmo período de 2022; e a RSC-453, no pedágio de Boa Vista do Sul, com 11% de aumento.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a empresa movimentou todo o seu contingente de trabalho para evitar transtornos aos usuários, bem como para viabilizar uma viagem mais segura e com menor risco de acidentes. “Além de nos preocuparmos com a manutenção das estradas, prezamos, principalmente, pelo bem-estar dos motoristas que circulam pela nossa malha viária. Por isso, montamos uma operação estratégica, justamente para que os usuários recebessem todo o atendimento devido, caso necessário”, frisou.

Serviços da EGR oferecidos nas rodovias:

Serviço de ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 quilômetros de rodovias em dez praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, basta discar 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: No período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento podem ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, basta procurar pela equipe da EGR.

Tráfego em tempo real: A EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real .