ExaGrid ganha dois prêmios da indústria no Storage Awards 2023

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com dois prêmios da indústria, incluindo Fornecedor de hardware de backup empresarial do ano e Empresa de armazenamento imutável do ano, na 20a cerimônia anual do Storage Awards da Storage Magazine, batizada “The Storries XX” e realizada em Londres no dia 8 de junho de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230613975872/pt/

Photo courtesy of the Storage Awards.

Os vencedores são determinados por votação pública. Os prêmios deste ano marcam o sexto ano de vitórias da ExaGrid no “The Storries” e o terceiro ano consecutivo em que a empresa recebe o prêmio Fornecedor de hardware de backup empresarial do ano.

A ExaGrid continua ganhando reconhecimento por seus dispositivos de armazenamento de backup em camadas, somando cinco prêmios até agora em 2023:

Storage Awards “The Storries XX” – Fornecedor de hardware de backup empresarial do ano

Storage Awards “The Storries XX” – Empresa de armazenamento imutável do ano

Network Computing Awards – Produto do ano testado em bancada (categoria hardware)

Network Computing Awards – Empresa do ano

Network Computing Awards – Produto de armazenamento do ano

“É uma honra ganhar estes prêmios e queremos agradecer todo mundo que votou em nós eànossa equipe, clientes e parcerias de canal por seu apoio. Parabéns e agradecimentos especiaisàequipe do Storage Awards, que reconhece a excelência no setor de armazenamento há 20 anos no ‘The Storries’. Parabéns também a nossos colegas que receberem prêmios”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid aprecia o reconhecimento contínuo de nossa solução de armazenamento de backup em camadas e é um orgulho oferecer uma abordagem de última geração para o armazenamento de backup capaz de proporcionar às organizações o melhor em proteção de dados: o desempenho mais rápido em backup e restauração, a única arquitetura escalável para acomodar o crescimento de dados, a segurança abrangente e recuperação de ransomware e o principal suporte ao cliente do setor. Tudo com o menor custo inicial e ao longo do tempo.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo,àmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes lugares: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Checa, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Países Nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, Sul África, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com e conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de sua pontuação: +81 NPS!

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230613975872/pt/

Assessoria de Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

[email protected]