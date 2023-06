Hub One recorre à tecnologia da Dawex para criar a sua plataforma de troca de dados aeroportuários “Hub One DataTrust”

A Dawex, a empresa líder em tecnologia de soluções de troca de dados, anunciou que a Hub One, uma filial do Groupe ADP, escolheu a tecnologia Troca de dados para implementar a sua plataforma de troca de dados aeroportuários “Hub One DataTrust”.

Para reunir e valorizar o ambiente de dados aeroportuários, a Hub One recorreuàtecnologia da Dawex para criar um ambiente seguro e de confiança que cumpre os requisitos regulamentares, em particular o Regulamento Governação de Dados que define o papel dos fornecedores de serviços de intermediação de dados. A Dawex foi escolhida devidoàsua experiência eàflexibilidade e sofisticação da sua solução de troca de dados na sequência de um processo de concurso internacional.

“A valorização dos dados aeroportuários é um desafio estratégico e económico para a Hub One”, afirmou Jean-Sébastien Mackiewicz, diretor-geral da Hub One DataTrust, filial da Hub One. “A criação de um ambiente de dados está no centro desta estratégia pelo que para criar o nosso mercado de dados optámos pela plataforma de troca de dados mais robusta do mercado. A nossa escolha incidiu sobre a Dawex devidoàsua experiência na área setorial, tecnológica e regulamentar para agilizar a circulação de dados entre os nossos parceiros, fornecedores e clientes.”

A solução Data Exchange Platform da Dawex permite às organizações distribuir e partilhar produtos de dados com plena confiança. Graçasàsua arquitetura aberta, segura e em conformidade com os regulamentos de dados, a solução de troca de dados da Dawex implementa os princípios do Trust Framework de Gaia-X e facilita a estruturação de ambientes de dados para obter rapidamente benefícios operacionais.

“Estamos muito felizes pelo facto de a Hub One ter escolhido a tecnologia Troca de dados da Dawex para a sua plataforma de troca de dados aeroportuários “Hub One DataTrust”. A Dawex demonstrou o seu avanço tecnológico e permite às organizações implementar plataformas de troca de dados seguras onde as transações de dados são realizadas com plena confiança, declarou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. “A troca de dados é um motor potente de inovação que é essencial nos dias de hoje para responder aos desafios ambientais, económicos e sociais enfrentados no mundo.”

Para este projeto, a Hub One recorreu igualmenteàFujitsu como integrador da plataforma de desenvolvimento de projetos de dados da Dataiku.

Sobre a Dawex

A Dawex é a empresa líder em tecnologia de soluções de troca de dados para partilhar e distribuir produtos de dados com plena confiança para todos os casos de uso de negócios. Graçasàplataforma de troca de dados da Dawex, as organizações criam ambientes de dados baseados em mercados de dados e data hubs que cumprem os requisitos regulamentares e são capazes de enfrentar os desafios de rastreabilidade e de segurança. Distinguida com o prémio “Pioneiro Tecnológico” pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex realiza um programa internacional de estandardização “Trusted Data Transaction”. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

