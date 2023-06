MIR4 atualiza “Miragem de Navio” que percorre mundos de várias dimensões

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade revelou uma nova área, Miragem de Navio,em 13 de junho.

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade revelou uma nova área, Miragem de Navio, em 13 de junho (crédito: Wemade)

Miragem de Navio é uma nave alimentada por Pedras de Espírito para percorrer os mundos de várias dimensões diferentes. Os usuários poderão embarcar neste navio através do Deserto de Phantasia.

Por meio da Miragem de Navio, os usuários poderão se deslocar para campos localizados em diferentes dimensões. Novos bosses de campo “Touro Fantasma do Vazio” e “Demônio de Gelo Celeste” aparecem nos campos e várias recompensas serão dadas aos usuários que derrotarem esses inimigos. Os usuários também poderão concluir várias missões e lutar contra monstros poderosos no “Compartimento Interno da Miragem de Navio” e na “Casa de Máquinas da Miragem de Navio”, que são conteúdos exclusivos da Miragem de Navio.

Além disso, o nível máximo do personagem será aumentado para 190 e os personagens receberão uma caixa com “Pedra de Aprimoramento de Artefato de Dragão do Dragão Divino” e “Erva de Alma Preta e Branca Lendária” ao atingir o nível 190. Os estágios máximos de Conquista, Constituição e Força Interior também serão aumentados, melhorando as estatísticas do personagem.

Vários eventos estão programados para celebrar a atualização da “Miragem de Navio” no MIR4.

Primeiro, a “Loja de Troca de Bússola de Tempo e Espaço do Goblin” estará aberta de13 a 26 de junho. Os usuários poderão levar a “Bússola de Tempo e Espaço” obtida do campo de caça e de monstros do portal para o NPC “Goblin Perdido”, localizado em cada cidade principal, para trocar por itens como quatro novos tipos de Crachás de Códex, “Caixa de Presente do Dragão Amarelo Épico” com “Bilhete de Invocação de Material de Dragão” e “Caixa de Presente do Dragão Prateado Épico” contendo vários Bilhetes de Invocação e Pedras de Aprimoramento.

O “Evento de Presença de 14 dias de Miragem de Navio” vai ocorrer até o dia 10de julho. Todos os usuários podem receber presentes, incluindo “Bilhete de Bênção do Dragão Divino ” e “Pedra de Aprimoramento Obscura Lendária”, dependendo dos dias em que comparecer.

Os usuários também poderão participar da “Bênção do Dragão Divino”, que lhes dará a oportunidade de tentar combinar itens novamente, bem como do “Evento de Celebração da Miragem de Navio: Desconto de Bilhete de Invocação”, que vende nove tipos de itens de convocação na loja por 500 cobres.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

