MMORPG da Wemade MIR M quebra barreiras entre os servidores com a atualização “Viagem do Viajante”!

O jogo de MMORPG da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond (“MIR M”) lançou o conteúdo de transferência entre servidores, “Viagem do Viajante”, em 13 de junho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230613363554/pt/

O MMORPG da Wemade MIR M lançou o conteúdo de transferência entre servidores, “Viagem do Viajante”, em 13 de junho (crédito: Wemade)

O conteúdo “Viagem do Viajante” permitirá aos usuários selecionar e entrar nos servidores que se adequam aos seus estilos de jogo – como guerra, desafio e aventura. Este conteúdo também permitirá que os usuários entrem em servidores que hospedam Batalhas Ocupacionais do Vale Oculto e participem de guerras ou em servidores onde os Bosses de Campo e os Bosses Mundiais aparecem, para derrotá-los.

A primeira “Viagem do Viajante” estará disponível por duas semanas a partir de hoje (13 de junho) até 27 de junho. Depois de cumprir certas condições, como o nível de personagem 40 ou superior, os usuários poderão mudar de servidor usando o item “Passe do Transportador”. Os destinos serão limitados a servidores abertos há pelo menos 90 dias.

Para comemorar a atualização “Viagem do Viajante”, o MIR M preparou presentes especiais para os usuários. Os usuários que acessarem o jogo até 26 de junho receberão o “Baú de Presente de Celebração da Passagem do Transportador”, que contém sete tipos de recompensas, incluindo o “Bilhete de Entrada de Raide de Calabouço” e o “Baú de Seleção do Reino Místico da Ilusão”.

Haverá também um evento de presença de 14 dias. Os usuários poderão obter recompensas especiais, como “Bilhete de Invocação de Familiar” e “Bilhete de Invocação de Avatar”, simplesmente fazendo login no jogo. A quantidade e o custo dos materiais necessários para fazer Tomos de Habilidade serão reduzidos durante o período. Como resultado, a chance de sucesso será aumentada para criar Tomos de Habilidade, e os usuários poderão aprender habilidades mais diversas.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230613363554/pt/

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, gerente de RP

[email protected]