Brisanet se une à Microsoft para ampliar a cobertura de internet no Nordeste

A Brisanet acaba de anunciar uma importante iniciativa criada em prol da população nordestina. A Brisanet Telecom fez uma parceria com a Microsoft para expandir sua infraestrutura de rede e trazer conectividade para o Nordeste brasileiro. O projeto deve começar a partir de julho e a estimativa é de que impacte cerca de 11 milhões de pessoas, apoiando o desenvolvimento social e econômico da região.

O projeto terá duração de três anos e levará conectividade para áreas rurais e urbanas em localidades do Nordeste. A cobertura será voltada principalmente para escolas, unidades básicas de saúde, centros comunitários, associações, agricultores e áreas menos favorecidas.

A iniciativa visa aumentar a cobertura de internet de alta velocidade e apoiar o desenvolvimento sustentável da região, por meio de acessos digitais como: alfabetização digital, telemedicina, acesso à tecnologia e geração de empregos, além de promover oportunidades econômicas para as populações mais vulneráveis.

“Fornecer acesso de qualidade para todos os nordestinos é um plano desafiador, mas que faz parte do propósito da Brisanet. Essa parceria com a Microsoft contribui diretamente com a nossa busca por desenvolvimento tecnológico da região, de forma a impactar na área social e econômica de diversas cidades nordestinas. Estamos levando oportunidades e investimentos por meio da inclusão digital, movimentação da economia e geração de empregos", afirma o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira.

“Ao trabalhar com a Brisanet para estender o acesso à internet de alta velocidade para 11 milhões de pessoas, estamos fazendo um progresso significativo em direção ao compromisso global da Microsoft de ampliar o acesso à internet de alta velocidade para 250 milhões de pessoas até o final de 2025 e estreitar o fosso digital”, disse German Otalora, líder da iniciativa Microsoft Airband para a América Latina. “Juntamente com parceiros como a Brisanet, podemos fazer progressos significativos no desenvolvimento da infraestrutura necessária para conectar comunidades a serviços digitais vitais e oportunidades transformadoras.”