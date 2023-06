Flatirons Solutions revela conteúdo técnico de última geração e plataforma de gerenciamento de tarefas para publicações técnicas do setor aeroespacial

A Flatirons Solutions, líder mundial em conteúdo técnico e soluções de gerenciamento de tarefas, sente o prazer de anunciar o lançamento de sua plataforma de última geração criada explicitamente para publicações técnicas ao setor aéreo. Esta solução de ponta visa revolucionar o modo como as organizações de aviação importam, editam, gerenciam e publicam sua documentação técnica essencial, permitindo que alcancem novos níveis de segurança, eficiência, conformidade e cooperação. Representa um avanço significativo na tecnologia de gerenciamento de conteúdo.

A mais recente plataforma baseada em SaaS de gerenciamento de conteúdo técnico da Flatirons Solutions é resultado da consolidação, modernização e cooperação de produtos com clientes importantes como a Delta Air Lines. Ela continua definindo um precedente para o que é possível em publicações de manutenção, ao oferecer uma plataforma intuitiva e robusta para simplificar a criação e distribuição de conteúdo. Ela capacita os profissionais aeroespaciais a superar os desafios únicos de gerenciar o complexo conteúdo técnico da fuselagem e do motor S1000D e ATA iSpec2200 em uma solução exclusiva.

A plataforma Flatirons aproveita os avanços tecnológicos mais recentes e aperfeiçoa os tipos de dados de aeronaves modernas, ao otimizar a experiência de visualização do usuário final mediante seu visualizador IETP inteligente e responsivo, Flatirons Pinpoint. Isto garante precisão, consistência e conformidade em todo o ciclo de vida da publicação, enquanto centraliza todos os manuais S1000D e ATA em um único visualizador.

"Estamos empolgados em apresentar nossa plataforma de gerenciamento de conteúdo técnico de última geração que irá permitir às companhias aéreas melhorar a produtividade, impulsionar a conformidade e aumentar a segurança de todos os seus técnicos, além de modernizar as publicações e a experiência de visualização em toda a organização", disse Stéphane Labadie, Diretor Exclusivo da Flatirons Solutions. "Com seus recursos e capacidades avançados, como busca aprimorada e melhorias de vinculação, nossa plataforma baseada na infraestrutura de Nuvem AWS define um novo padrão de eficiência e cooperação, permitindo que as companhias aéreas simplifiquem seus fluxos de trabalho de conteúdo, reduzam custos e elevem a satisfação do cliente."

"Sempre nos esforçamos para agregar valor a nossos clientes e acreditamos que trabalhar em estreita cooperação com nossos parceiros nos ajuda a fornecer soluções que ofereçam a nossos clientes uma vantagem competitiva", disse Stéphane. E trabalhar com a Delta Air Lines permitiu que a Flatirons trouxesse o mais novo padrão do setor com rapidez, a fim de lidar com publicações S1000D e ATA para o setor aéreo.

"Embarcamos em uma jornada com a Flatirons para modernizar e consolidar a plataforma que utilizamos nos últimos 20 anos. O resultado é um volume de tecnologia atualizada, baseada em nuvem e com melhor desempenho que nos prepara para a próxima década", disse James Griffie, Diretor de Instrução Técnica e Comunicações da Delta Air Lines.

Com este lançamento, a Flatirons continua capacitando organizações aeroespaciais internacionais para criar, gerenciar e entregar com eficiência seu conteúdo essencial, atendendo às demandas cada vez maiores do setor. "Este é apenas o começo de um novo capítulo em nossa jornada para garantir segurança operacional, conformidade e eficiência, enquanto elevamos a experiência de nossos clientes. Estamos animados com as futuras possibilidades que temos pela frente", disse Stéphane Labadie.

Sobre a Flatirons Solutions

A Flatirons Solutions é uma provedora mundial de soluções de gerenciamento de tarefas e conteúdo técnico que atende a diversos setores, incluindo aeroespacial, defesa, energia e fabricação. A plataforma Flatirons foi desenvolvida especificamente para frotas de aeronaves, MROs e fabricantes OEM que dependem de dados de missão crítica para projetar, fabricar, operar ou manter ativos complexos em seus ciclos de vida de produtos e serviços e em redes comerciais de diversos níveis. Com mais de 30 anos de experiência no setor, a Flatirons Solutions ajuda organizações internacionais a criar, gerenciar e fornecer conteúdo essencial com eficiência, permitindo que obtenham excelência operacional e conformidade.

Para mais informação sobre a plataforma de gerenciamento de conteúdo técnico Flatirons, acesse www.flatironssolutions.com.

