Experian publica três novos relatórios internacionais com foco em um ano de progresso promovendo a inovação de produtos, o empoderamento do consumidor e a saúde financeira

A Experian, empresa mundial de serviços de informação, publicou três novos relatórios, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento de novos produtos e impulsionando a inovação de dados para dar suporte aos clientes, criando um futuro melhor para pessoas e organizações do mundo inteiro.

Dado que um terço da população adulta do mundo não tem acesso a serviços financeiros básicos, é fundamental que empresas como a Experian se concentrem em fazer a diferença nas comunidades que atendem. Além disso, com as atuais pressões de custo afetando residências e empresas, a missão da Experian de melhorar o bem-estar financeiro agora é mais crucial do que nunca.

O Relatório Anual de 2023 da Experian fornece uma visão geral detalhada de como a empresa avançou ao investir em inovação. Combinando tecnologia de ponta a mais recente e seus ativos de dados líderes de mercado, a Experian desenvolveu novos produtos em escala, ajudando a atender a uma série de necessidades de clientes e consumidores. A empresa está criando valor em todas suas regiões, resolvendo grandes problemas e ajudando empresas e pessoas a prosperar em suas jornadas financeiras.

O relatório “Improving Financial Health” da Experian explica como a empresa decidiu apoiar a saúde financeira de milhões de pessoas, utilizando seus principais produtos, promovendo inovação social e educação financeira, enquanto faz investimentos estratégicos na comunidade.

O programa “United for Financial Health”, que se concentra em melhorar a educação financeira entre comunidades desfavorecidas, conectou 113 milhões de pessoas desde o seu lançamento, atingindo sua meta um ano antes do planejado.

E mais de 106 milhões de pessoas foram alcançadas por meio dos produtos de inovação social da Experian, projetados para fornecer benefícios sociais e melhorar a saúde financeira.

Também foi publicado hoje o relatório “Power of You: 2023 Diversity, Equity and Inclusion Report”, um mergulho profundo na abordagem da Experian para a diversidade, equidade e inclusão. O relatório compartilha a filosofia da empresa de celebrar sua diversidade e inclusão, juntamente com uma atualização detalhada do progresso feito nos últimos 12 meses.

Sobre a Experian

A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filhoàfaculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Contamos com 22 mil pessoas em 30 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar nossos clientes a maximizar todas as oportunidades. Estamos presentes na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do Índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite nossa central de conteúdo em nosso blog de notícias para obter as novidades e informações do Grupo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005065/pt/

