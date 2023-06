CDR recebe ministra do Turismo na quarta-feira

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) vai receber na quarta-feira (14) a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para uma audiência pública. A ministra vai apresentar as ações do ministério para os próximos dois anos. A audiência tem início às 9h30.

O autor do convite à ministra foi o senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é o presidente da CDR. A audiência faz parte da série de encontros que as comissões temáticas do Senado têm promovido ao longo do primeiro semestre com ministros do governo federal.

Daniela Carneiro foi eleita em 2022 para o segundo mandato como deputada federal, e se licenciou no início do ano para assumir o Ministério do Turismo. Ela também foi secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo (RJ), em 2017.

A audiência será no Plenário 13 da Ala Senador Alexandre Costa.