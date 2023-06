Comissão de Esporte será instalada na quarta-feira

Senado Federal Há 6 minutos Em Senado Federal CDR recebe ministra do Turismo na quarta-feira A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) vai receber na quarta-feira (14) a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para uma audiência pública. ...

Senado Federal Há 16 minutos Em Senado Federal Marina Silva apresenta os planos do ministério à CMA na quarta-feira A Comissão de Meio Ambiente (CMA) realiza na quarta-feira (14), às 10h, audiência pública interativa com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do C...