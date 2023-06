Wipro VisionEDGE Impulsiona Nova Rede Digital Não Residencial da Bowling Center TV

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em consultoria e serviços de tecnologia, anunciou hoje que sua solução de sinalização digital dinâmica, Wipro VisionEDGE, irá impulsionar a Bowling Center TV (BCTV), uma nova rede digital de televisão não residencial distribuída em centros de boliche nos EUA.

A BCTV é uma parceria entre a Strike Ten Entertainment, a Bowling Proprietors' Association of America (BPAA) e a Equity Sports Partners. A BCTV tem o suporte de uma equipe de parceiros de tecnologia de ponta, incluindo Cisco e Wipro VisionEDGE, e foi criada para transformar o entretenimento de centros de boliche, revolucionar o modo como o público interage com este esporte popular e como as marcas se envolvem com este público.

"Wipro VisionEDGE e BCTV representam um avanço significativo na sinalização digital e no setor não residencial, permitindo o envolvimento direcionado do cliente", disse Malay Joshi, Vice-Presidente Sênior e Chefe do Setor de Comunicações, Varejo, Conectividade e Serviços da Wipro Limited."Os centros de boliche possuem um público altamente envolvido e oferecem experiências únicas. Estamos animados em aproveitar nossa solução omnicanal dinâmica desenvolvida pela VisionEDGE para maximizar a sincronização de conteúdo, conteúdo em níveis na tela, distribuição direcionada, oportunidades de receita de publicidade, e eficiência operacional."

A BCTV será transmitida em mais de 13.000 TVs de tela plana de última geração integradas com os recursos de gerenciamento centralizado e com base em nuvem da solução Wipro VisionEDGE e processamento de terminais em coordenação com os produtos de rede simples, flexíveis e seguros da Cisco. Cada centro de boliche terá telas da BCTV implantadas em todo o centro, concebidas para envolver o cliente e criar interação durante toda a duração de suas visitas. A rede BCTV será distribuída em 1.000 centros de boliche nos EUA.

"A cooperação entre a Cisco e a Wipro foi uma escolha óbvia para nós, ao considerar seus produtos, soluções e suporte de classe mundial. Ao aproveitar o poder da tecnologia de ponta, esta parceria está definida para dar nova formaàexperiência de centros de boliche dezenas de milhões de clientes em toda a rede BCTV destes centros, inaugurando uma nova era de envolvimento do público e experiências imersivas", disse Cliff Kaplan, Presidente da BCTV.

John Harbuck, Presidente da Strike Ten Entertainment, disse, "Isto estabelece um marco transformador para o setor do boliche. Os avanços tecnológicos vêm impulsionando continuamente o esporte em novas e atraentes direções. Os centros de boliche possuem um superpoder único, ou seja, as experiências compartilhadas de milhões de clientes de boliche em nossos centros. A BCTV irá aperfeiçoar ainda mais estas experiências, ao oferecer conteúdo interativo e relevante, que será atualizado diariamente e em tempo real."

Ken Martin, Diretor Geral e Diretor do Grupo Global de Soluções de Vendas, Esportes e Entretenimento da Cisco, disse, "A Cisco sente o orgulho de fazer parceria com a Wipro, BCTV, Strike Ten e BPAA. Ao aproveitar o poder e a flexibilidade da rede, em conjunto com a VisionEDGE, a BCTV será capaz de oferecer conteúdo de novas formas com inovação. Estas tecnologias são perfeitas para trazer maior envolvimento do clienteàexperiência do boliche."

