Convênio entre Ministério Público e CIGRES fortalece serviço de coleta de resíduos com a entrega de novos caminhões

O convênio estabelecido entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES), assinado em agosto de 2022, continua rendendo bons resultados para o Consórcio e toda a região. No último dia 5 de junho, em comemoração ao Dia Mundial da Ecologia, Dia Internacional do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem, o CIGRES recebeu a entrega de dois novos caminhões que reforçarão o serviço de coleta de resíduos urbanos nos 31 municípios abrangidos pelo Consórcio.

Essas aquisições fazem parte do montante de aproximadamente R$ 4 milhões liberados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL). Esse mesmo projeto já possibilitou a compra de 31 veículos novos e 31 conjuntos de equipamentos eletrônicos, como notebooks, GPS e câmeras digitais, contemplando todos os municípios integrantes do CIGRES.

A entrega dos veículos e equipamentos eletrônicos ocorreu em março deste ano. Os dois caminhões Volkswagen 26.260 Robust, ambos com tração nas duas rodas traseiras, representam um investimento de R$ 1.359.600,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais). O presidente do Consórcio e prefeito de Novo Tiradentes, Luiz Carlos Benedette, expressou sua gratidão à colaboração do Ministério Público, representado pelo promotor Daniel Martini, presidente do Fundo, e a todos os membros do conselho gestor do FRBL.

Essa parceria entre o Ministério Público e o CIGRES fortalece o compromisso com a gestão adequada dos resíduos sólidos e a preservação do meio ambiente na região. Com a chegada dos novos caminhões, o serviço de coleta de resíduos urbanos será aprimorado, garantindo um impacto positivo na qualidade de vida dos moradores dos municípios envolvidos. O investimento realizado demonstra a importância da conscientização ambiental e da promoção de ações efetivas para a preservação dos recursos naturais.