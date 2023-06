Equipe de Tenente Portela garante vaga na final da Copa Região Celeiro

Na manhã desta quinta-feira, 08 de junho, feriado de Corpus Christi, a equipe da Associação Portelense de Futebol, formada para a disputa da categoria Master 50, da Copa Região Celeiro, conquistou sua classificação para a final da competição em um jogo realizado no estádio do Santos, em Três Passos.

A equipe de Tenente Portela já havia vencido o jogo de ida contra o América de Santo Augusto por 2 a 0 e conseguiu segurar um empate em 1 a 1 no confronto de semifinal, garantindo assim sua vaga na final. O time demonstrou uma atuação sólida e determinada durante toda a partida.

Agora, a equipe de Tenente Portela se prepara para enfrentar o time do Santos de Três Passos na grande final. O Santos empatou com o América de Humaitá por 2 a 2 na tarde desta quinta-feira. No jogo de ida, o time de Três Passos havia vencido por 3 a 2, o que lhe garantiu a vantagem para a disputa final.

Além da categoria Master 50, a Copa Região Celeiro também terá finais em outras duas categorias. Na categoria aspirante, o Flamengo de Crissiumal enfrentará a equipe do Tigre de Barra do Guarita na disputa pelo troféu de campeão. Já na categoria principal, a Associação Candelária enfrentará o Atlético de Horizontina.

Vale destacar que as finais das categorias aspirante e principal estão marcadas para o dia 18 de junho no Estádio do Avante, em Boa Vista do Burica. Porém, a data e o local da final da categoria Master 50 ainda serão definidos.

Os jogos finais contarão com a arbitragem de Rafael Klein, eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho deste ano, o que reforça a importância e o profissionalismo que serão empregados nas partidas decisivas.

A expectativa é grande para a final da Copa Região Celeiro, e a equipe de Tenente Portela está confiante em seu desempenho, buscando o título com muito empenho e determinação. A torcida local apoia o time e espera celebrar mais uma conquista para a cidade.

