Vice prefeito de Redentora e secretários visitam Linha Bananeira

O vice-prefeito de Redentora Noedi Casagrande liderou uma visita na última segunda-feira, dia 05 de junho, ao Setor de Linha Bananeira, acompanhado pelos secretários Municipais de Esporte, Leomar Douglas Ribeiro, e do Índio, Airton Ribeiro. O objetivo da visita foi avaliar as fontes de água da região e discutir medidas para o trabalho de drenagem.

Durante a visita, a comitiva percorreu as áreas onde as fontes de água se encontram, com o intuito de identificar possíveis problemas e encontrar soluções para a drenagem adequada do local. A preocupação com o escoamento correto da água é fundamental para evitar transtornos à população e preservar a infraestrutura da região.

O vice-prefeito Noedi ressaltou a importância da visita e o compromisso da administração municipal em garantir o bem-estar da comunidade. “Estamos aqui para ouvir as demandas da população e buscar soluções efetivas para os problemas enfrentados. A drenagem é uma questão essencial para a qualidade de vida dos moradores de Linha Bananeira e estamos empenhados em encontrar as melhores alternativas”, afirmou.

Os secretários Leomar Douglas Ribeiro e Airton Ribeiro também destacaram a relevância da visita e se comprometeram a trabalhar em conjunto para encontrar as melhores estratégias. “Nosso objetivo é promover melhorias concretas para a população, e a visita de hoje é um passo importante nesse sentido. Vamos buscar parcerias e recursos para viabilizar as obras necessárias”, afirmaram os secretários.

Após a visita, a equipe da administração municipal dará continuidade aos estudos e planejamentos, visando implementar as medidas de drenagem adequadas para a região de Linha Bananeira. O compromisso da gestão é agir de forma ágil e eficiente, priorizando o bem-estar da comunidade e a preservação ambiental.

