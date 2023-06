Comitiva regional busca implantação da segunda vara judicial em Tenente Portela

Reunião ocorreu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução/Rodrigo Tissot)

Na última quarta-feira, uma significativa comitiva regional composta por prefeitos, vereadores, lideranças institucionais, advogados e o cacique da Terra Indígena do Guarita, capitaneados pela Comissão Provisória Pró Segunda Vara Judicial na Comarca de Tenente Portela, deslocou-se para a capital do estado em busca da implantação da segunda vara judicial na comarca de Tenente Portela. A representação buscava soluções para lidar com o acúmulo de processos na região.

O grupo teve um encontro promissor com o desembargador corregedor, Giovani Conti, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o corregedor Alejandro, onde foram discutidos os desafios enfrentados pela comarca de Tenente Portela. Segundo membros da comissão provisório pró segunda vara, o resultado do encontro trouxe otimismo para todos os presentes.

Durante a reunião, o corregedor Conti sinalizou que o pleito da microrregião será devidamente estudado pela justiça gaúcha. Ele reconheceu que, embora existam outras comarcas pleiteando a abertura de novas varas, a situação de Tenente Portela é particularmente relevante. O número de processos acumulados na comarca torna-se um grande obstáculo para o pleno exercício da justiça.

O corregedor enfatizou que o Tribunal de Justiça tem priorizado a instalação de varas especializadas para agilizar o andamento dos processos atrasados. Atualmente, Tenente Portela conta com apenas um juiz e seis servidores para dar seguimento a cerca de 17 mil processos represados.

A necessidade de uma segunda vara judicial na comarca de Tenente Portela torna-se imperativa para garantir a efetividade e a celeridade dos procedimentos legais. A representação regional demonstrou sua preocupação com a situação e a importância de contar com uma estrutura adequada para o sistema judiciário local.

O retorno otimista da comitiva após a reunião com o corregedor Conti traz esperança para Tenente Portela e região. A perspectiva de um estudo aprofundado sobre a viabilidade da implantação da segunda vara judicial é um passo importante na busca por soluções que atendam às necessidades da comunidade e garantam o acesso à justiça de forma eficiente.

