Quais são os aspectos cruciais para expansão internacional?

O processo de internacionalização de uma empresa não costuma ser uma tarefa fácil. A complexidade tende a aumentar ainda mais quando se trata de expandir para toda uma região. A expansão internacional de empresas brasileiras passa por um avanço consistente, mesmo com a crise gerada pela pandemia.



A estabilidade dessa tendência foi registrada pela pesquisa “Trajetórias FDC de Internacionalização das Empresas Brasileiras – 2020-2021”, elaborada pela Fundação Dom Cabral. Segundo o levantamento, entre as empresas analisadas, que já possuem alguma presença internacional, mais de 70% delas planejam entrar em novos países nos próximos dois anos. Ainda de acordo com o relatório, a dispersão geográfica destaca Estados Unidos, Argentina e México nas três primeiras posições (respectivamente).

A expansão internacional pode ser eficaz para empresas que desejam se aventurar em novos mercados, alcançar um público diversificado e, assim, impulsionar o potencial crescimento da base de clientes. Para Paula Romano, Head de Operações Latam na Knewin, a expansão internacional abre portas para o desenvolvimento do negócio e a criação de soluções inovadoras. “Ao se adaptar às necessidades e preferências dos mercados internacionais, as empresas podem obter uma vantagem competitiva e significativa, impulsionando seu sucesso e sua posição de liderança global”, afirma.

Pontos de atenção que podem ajudar na jornada

A especialista salienta que Knewin está expandindo sua atuação para a América Latina e, durante esse processo, foi possível elencar alguns aspectos, que considera fundamentais, para liderar uma expansão internacional efetiva:

Comunicação: estabelecer uma comunicação eficaz é essencial ao iniciar uma operação internacional. Compreender as diferenças culturais, estabelecer relacionamentos sólidos e evitar mal-entendidos são elementos-chave nessa jornada. Paula ressalta a importância de se adaptar a diferentes áreas, como jurídica, financeira, contábil, recursos humanos, engenharia de produtos, marketing, vendas e operações.

Aprendizado constante: no ambiente internacional, surgem diariamente novas oportunidades e desafios. Manter-se receptivo ao aprendizado e adquirir conhecimentos de diversas disciplinas e culturas amplia a perspectiva e estimula a criatividade na busca por soluções inovadoras.

Assessoria especializada: contar com consultores especializados no mercado-alvo é fundamental para navegar pelas complexidades culturais e regulatórias de cada país. O conhecimento e a experiência desses profissionais podem fazer a diferença no enfrentamento dos desafios diários.

Parcerias comerciais sólidas: encontrar parceiros estratégicos de confiança é crucial para a expansão do negócio. Essas parcerias permitem aproveitar sinergias, acessar redes de contatos e compartilhar conhecimentos e recursos, impulsionando a operação de forma significativa.

Construção de uma equipe de alto desempenho: a formação de uma equipe talentosa e multicultural é essencial para o sucesso da expansão internacional. Recrutar profissionais com habilidades complementares, que compreendam o mercado local e estejam comprometidos com os objetivos da empresa, é fundamental para impulsionar o crescimento.

Adaptação ao mercado: cada mercado tem suas particularidades e requerimentos específicos. Adaptar-se rapidamente às necessidades e preferências dos clientes é fundamental para alcançar o sucesso em um ambiente internacional. É necessário ajustar as entregas e os serviços para atender às demandas dos diferentes mercados.

Sobre a Knewin



A Knewin é uma PR TECH especializada em inteligência de mercado, que desenvolve soluções de tecnologia, monitoramento e análise de dados para auxiliar as empresas em suas estratégias de negócios. Com sua expansão internacional já em andamento, procura fornecer insights e apoio a empresas durante os desafios da internacionalização para novos mercados.

Por meio de processos que prezam pela boa comunicação com o cliente, parcerias estratégicas e uma equipe especializada, a Knewin tem como objetivo capacitar as empresas a alcançarem resultados positivos em suas iniciativas de expansão global.