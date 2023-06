Tenente Portela terá ponto facultativo nessa sexta-feira

Tenente Portela, anunciou hoje um decreto estabelecendo ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira. A medida visa prolongar o feriado de Corpus Christi, que será comemorado amanhã.

O decreto, divulgado pelo poder público municipal, determina que as repartições públicas municipais estarão fechadas e os servidores terão folga na sexta-feira, permitindo que desfrutem de um feriado prolongado.

No entanto, é importante ressaltar que o decreto não se aplica à Casa Lar de Acolhimento da Criança e do Adolescente. As atividades nessa instituição seguirão normalmente, garantindo a continuidade dos cuidados e assistência às crianças e adolescentes acolhidos.

Em relação aos casos de urgência e emergência na área de saúde, o atendimento será assegurado pelo Hospital Santo Antônio. Portanto, os serviços essenciais no âmbito da saúde estarão disponíveis para atender a população, mesmo durante o ponto facultativo.

