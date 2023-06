Comitiva terá reunião na capital para tratar sobre segunda vara em Tenente Portela

Uma comitiva composta por políticos, advogados e lideranças comunitárias da região de Tenente Portela está em viagem a Porto Alegre para se reunir, nesta tarde, com o corregedor do Tribunal de Justiça, Giovani Conti. O objetivo do encontro é discutir a necessidade e viabilidade da implantação de uma segunda vara judicial na comarca de Tenente Portela, visando melhorar a eficiência e agilidade no julgamento dos processos.

A reunião foi agendada no dia 17 de maio, quando uma comitiva formada pelos advogados Jerônimo T. dos Santos, Tainá Splendor Sganderla e Diogo Thorstenberg esteve em Porto Alegre e apresentou a demanda ao corregedor do Tribunal de Justiça e ao governador Eduardo Leite. Conti já conhece a realidade da região, tendo atuado anteriormente como titular da comarca de Coronel Bicaco e como substituto em Tenente Portela.

Apesar do encontro de hoje, o corregedor planeja visitar Tenente Portela pessoalmente no mês de julho para verificar a situação in loco. Essa visita é importante para uma análise mais aprofundada das necessidades da comarca e auxiliar na tomada de decisões sobre a implantação de uma segunda vara judicial.

O Tribunal de Justiça está realizando um levantamento para identificar as comarcas no estado que necessitam da instalação de novas varas judiciais. Esse levantamento resultará na indicação das localidades onde serão instaladas as dez novas varas previstas para este ano. Tenente Portela desponta como uma forte candidata a receber essa demanda, devido ao elevado número de ações judiciais que tramitam atualmente na comarca. São mais de 17 mil processos em análise para apenas um juiz.

A implantação de uma segunda vara judicial em Tenente Portela traria inúmeros benefícios, como a redução do acúmulo de processos, o aumento da celeridade nos julgamentos e o acesso mais rápido à Justiça para a população local. A comitiva espera apresentar argumentos convincentes ao corregedor e obter o apoio necessário para a concretização dessa importante demanda da região. Acompanharemos os desdobramentos desse encontro e as possíveis visitas futuras do corregedor à Tenente Portela.

