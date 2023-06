Zequinha destaca movimento em favor de cristãos perseguidos

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou, em pronunciamento na terça-feira (6), o evento Domingo da Igreja Perseguida (DIP), realizado em mais de 14 mil igrejas brasileiras no último domingo (4). A ação é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidospelo mundo.

— Foi o dia de lembrarmos da igreja perseguida, quando oramos por aqueles que dedicam suas vidas, renunciam ao conforto da família, o que, em várias nações, é motivo de morte, assassinato, apenas por professarem sua fé ou terem um exemplar daBíbliasagrada na sua casa. São impedidos inclusive de festejar alguma data religiosa.

O parlamentar criticou o fato de missionários serem condenados e mortos em diversos países apenas por levar a palavra de Deus à população. Segundo Zequinha, os missionários são “zelosos, ajudam a sociedade a se organizar, fortalecem bons vínculos familiares e colaboram para programas sociais”.

— Um balanço que temos feito com relação à perseguição à causa missionária, mundo afora, nos assusta ainda. Em pleno Século 21, a gente não esperava contar com tanta intolerância. É lamentável, quando se fala de um mundo que respeita o próximo, um mundo que respeita direitos humanos, um mundo civilizado, que ainda se tenha tanta aversão ao nome de Deus, à religião, à prática do culto sagrado e aversão ao ensino do Evangelho.