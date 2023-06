Aprovada moção de apoio a Marrocos

O Senado aprovounesta terça-feira (6), em votação simbólica, moção de apoio ao Reino do Marrocos em seus esforços pela solução do conflito regional do Saara. O requerimento ( RQS 555/2023 ) foi apresentado pelo senador Dr. Hiran (PP-RR) com o apoio de outros 28 senadores.

Na justificação de seu requerimento, Hiran salientou o aumento do ambiente de confiança e cooperação entre Brasil e Marrocos em várias áreas. Essa situação, segundo o senador, poderá ganhar força com o apoio do Brasil, dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aos “esforços sérios e confiáveis que o Marrocos vem fazendo em busca de uma solução política consensual e pacífica ao conflito regional do Saara”.

O requerimento destaca também a “parceria estratégica multifacetada” entre os dois países, o que abre um potencial de cooperação principalmente na área de segurança alimentar. Dr. Hiran pronunciou-se em Plenário em agradecimento pela aprovação da moção de apoio.