Leite participa da posse do novo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz

O governador desejou sucesso aSaltze disse ter confiança na gestão que ele irá fazer. “Confio em seu compromisso com a justiça, sua competência técnica e sua dedicação ao interesse público”, ressaltou.

Alexandre Saltz será o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul até 2025 -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Natural de Uruguaiana, AlexandreSikinowskiSaltzégraduado emdireito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul(PUCRS). Ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul em 1990, atuando nas promotorias de Santiago edeUruguaiana.Em Porto Alegre,trabalhounaspromotorias da Fazenda Pública e de Defesa do Meio Ambiente. Foi promotor-assessor e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente.