Coronel Bicaco: Agentes intensificam trabalhos de combate às larvas do Aedes Aegypti

A equipe da Vigilância Epidemiológica e os Agentes de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizaram mais um Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa) em Coronel Bicaco.

Durante uma semana foram intensificadas as ações de orientação e conscientização sobre a forma de proliferação do inseto. Nas visitas domiciliares, os agentes fiscalizaram a existência de recipientes com água parada.

— Esse trabalho é de fundamental importância para combater a proliferação das larvas do mosquito. Estamos orientando as famílias para juntos eliminar os focos e acabar com os lugares que mais se encontram larvas do Aedes Aegypti — disse o responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da SMS, Everton Alexandre dos Santos.

O que é o LIRAa?

O LIRAa é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida e organizada, da quantidade de motores com a presença de recipientes com larvas de Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, febre pelo vírus zika e febre amarela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.