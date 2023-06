Prefeito de Redentora recebe alunos da Escola Maria Belmont Albert no Dia Mundial do Meio Ambiente

O encontro teve como objetivo promover a conscientização ambiental e despertar o interesse das crianças em relação à preservação do meio ambiente. O prefeito Malberk Dullius recebeu os alunos com entusiasmo e destacou a importância de cuidar da natureza para garantir um futuro sustentável.

Durante a visita, as professoras e funcionárias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Belmont Albert acompanharam os alunos enquanto eles distribuíam mudas de flores aos presentes. Essa ação simbólica teve como propósito incentivar a valorização da flora local e reforçar a importância das plantas para o equilíbrio do meio ambiente.

O prefeito Malberk Dullius aproveitou a oportunidade para conversar com as crianças sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e adotar práticas sustentáveis em seu cotidiano. Ele ressaltou a importância de reduzir o consumo de recursos naturais, reciclar materiais e cuidar dos espaços verdes da cidade.

Além disso, o prefeito enfatizou que a educação ambiental é fundamental para garantir um futuro melhor para todos. Ele elogiou o trabalho das professoras e funcionárias da Escola Maria Belmont Albert no desenvolvimento de atividades que estimulam o cuidado com o meio ambiente e incentivam a conscientização das crianças.

A visita dos alunos da Escola Maria Belmont Albert ao Gabinete do Prefeito foi uma maneira de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e promover a educação ambiental de forma lúdica e interativa. O prefeito Malberk Dullius reafirmou seu compromisso em promover ações e políticas públicas que visem à preservação e sustentabilidade do meio ambiente em Redentora.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.