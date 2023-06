Prefeito de Redentora recebe coordenador da defesa civil

O prefeito de Redentora Malberk Dullius recebeu em seu Gabinete o representante da Defesa Civil do Estado, Charles Teixeira, na manhã de hoje, dia 06 de junho. Charles realizou a atualização do Plano de Contingência de Redentora e fez a entrega do documento ao prefeito Malberk. Também esteve presente o coordenador da Defesa Civil em Redentora, Carlos Wanderlaan Castro de Oliveira.

Essas medidas visam garantir a eficiência e a prontidão da Defesa Civil em situações de desastres, como enchentes, deslizamentos de terra, incêndios, entre outros. O plano inclui a mobilização de recursos humanos, materiais e técnicos necessários para lidar com essas situações de forma rápida e eficaz.

Durante a reunião, o representante da Defesa Civil do Estado apresentou as atualizações realizadas no Plano de Contingência de Redentora, levando em consideração as particularidades e necessidades do município. Foram discutidos temas como a capacitação da equipe, a identificação de áreas de risco e a implementação de medidas preventivas.

O prefeito Malberk Dullius ressaltou a importância desse planejamento e agradeceu a equipe da Defesa Civil pela dedicação em manter o plano atualizado. Ele reforçou o compromisso da administração municipal em garantir a segurança da população, colocando todos os recursos necessários à disposição para enfrentar possíveis situações de emergência.

O coordenador da Defesa Civil em Redentora, Carlos Wanderlaan Castro de Oliveira, destacou a importância da colaboração entre os diferentes órgãos e setores da sociedade para a efetividade do Plano de Contingência. Ele enfatizou a necessidade de conscientização da população sobre medidas preventivas e o papel de cada um na prevenção de desastres.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.